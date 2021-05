Die AfD in MV will am Wochenende ihre Spitzenkandidaten für die Bundestags- und Landtagswahl am 26. September aufstellen. Eine Demonstration gegen den Parteitag in Kemnitz (Vorpommern-Greifswald) verhinderte am Samstag einen pünktlichen Start. Die OZ berichtet an beiden Tagen hier in einem Liveblog über die wichtigsten Ereignisse.