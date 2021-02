Livestream-Lesung: Greifswalder Autoren beleuchten das digitale Kunstformat

Greifswald

Corona bedroht Existenzen von Künstlern und Kulturschaffenden. Kunsthallen, Galerien und Literatursalons sind pandemiebedingt geschlossen. Kultur und Kunst gibt es nur noch digital. Welche Auswirkungen das Ausweichen auf das Internet hat, wird am Freitag, dem 5. Februar, im Koeppenhaus in Greifswald beleuchtet. Das Haus lädt zusammen mit dem Literaturrat MV und Radio 98eins für 20 Uhr zu einer Livestream-Lesung mit den Greifswalder Autoren Berit Glanz und Tobias Reußwig ein. Die Veranstaltung wird auf dem Youtube-Kanal des lokalen Radiosenders 98eins ausgestrahlt.

Ist das Internet der ideale Ausweichort?

Das Internet, wenn auch nicht frei von Viren, ist in Zeiten der Pandemie der ideale Ausweichort geworden. Die Politik berät in Videokonferenzen, der Unterricht findet – zumindest für die Größeren – auf diese Weise statt. Auch die Literaturszene erprobt seit März des letzten Jahres verschiedenste Formate für digitale Lesungen. Was verändert sich aber, wenn die Vortragenden zu Nutzern von Internetdiensten werden? Welchen Einfluss hat der digitale Ort auf die Veranstaltung? Wer verdient Geld, wenn der Eintritt gratis ist, und was ist aus der Perspektive der Zuschauer anders?

Anzeige

Link im Greifswalder Kulturkalender und auf Homepage des Koeppenhauses

Diesen Fragen werden Berit Glanz und Tobias Reußwig am Freitag nachgehen. Sie begeben sich ab 20 Uhr lesend und diskutierend auf die Suche nach dem digitalen Äquivalent des angesagtesten Clubs und der verrauchten Eckkneipe, sprechen über Lesungserfahrungen und werfen ein Licht auf das verborgene Räderwerk des Internets. Die Veranstaltung wird im Rahmen von „Neustart Kultur“ durch den Deutschen Literaturfonds gefördert. Den Link zum Livestream finden Interessenten im Greifswalder Kulturkalender und im Internet unter www.koeppenhaus.de.

Von OZ