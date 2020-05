Livestream ermöglicht Blick hinter die Kulissen des Greifswalder Rosa-Clubs 

Greifswald

Während deutschlandweit mit der Öffnung von Geschäften und Schulen wieder etwas Normalität eintritt, bleiben Clubs und Diskotheken wegen der Corona-Pandemie vorerst weiterhin geschlossen. Vor zwei Wochen startete der Landesverband für Clubs und Spielstätten via Livestream eine musikalische Reise durch die Clubszene MVs.

Am Sonnabend ab 20 Uhr zeigt Kulturwerk TV auf ihrer Facebook-Seite einen Blick hinter die Kulissen des Greifswalder Clubs Rosa und spricht mit den Kulturschaffenden vor Ort. Aktiv mitmachen können auch die Zuschauer während des Livestreams und ihre Fragen an die Crew stellen. Anschließend gibt es ein exklusives Rap-Konzert mit dem Künstlerkollektiv Hinterlandgang.

Dritte Station der Veranstaltungsreihe

Nach dem Mau Club in Rostock und dem Club Block 17 in Wismar ist das Rosa die dritte Station der Veranstaltungsreihe, in deren Fokus nicht nur die Musiker, sondern auch die Discothekenbetreiber selbst stehen: „Ziel der Livestreams ist es nicht nur, ein Stück Tanzfläche in das heimische Wohnzimmer zu bringen.“, sagt Johanna Treppmann, Netzwerkkoordinatorin des Landesverbandes.

„Wir wollen auch auf die aktuelle Situation der Clubs aufmerksam machen.“ So wurde eine Spendenaktion via Betterplace ins Leben gerufen, mit der betroffene Kultureinrichtungen möglichst unbürokratisch unterstützt werden sollen.

Von OZ