Greifswald

Die Rückkehr des ehemaligen AfD-Landtagsmitgliedes Ralph Weber an die Universität Greifswald wird am Dienstag von Protesten begleitet. Der Jura-Professor gilt als Rechtsaußen, wurde von seiner Partei nicht erneut für die Landtagswahl aufgestellt. Zu einer Demonstration ab 11 Uhr vor dem Alten Audimax in der Rubenowstraße werden 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die Vorlesung zur Rechtsgeschichte für etwa 200 Studierende soll um 12.15 Uhr beginnen. Die Polizei rechnet mit Störungen.

Zwischenerfolg für die Studierenden

Die Protestveranstaltung wurde vom Bürgerschaftsmitglied Katharina Horn (Grüne) angemeldet. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) unterstützt die Demonstration. Das Studierendenparlament (Stupa) hatte bereits zu Semesterbeginn gefordert, dass es möglich sein müsse, ein Jurastudium in Greifswald zu absolvieren, ohne gezwungen zu sein, eine Vorlesung bei Ralph Weber besuchen zu müssen. Dieser Forderung ist die Universitätsleitung bereits nachgekommen und bietet ein gleichwertiges Alternativangebot an.

Ralph Weber spricht von Intoleranz

Ralph Weber selbst bezeichnet den Antrag des Stupa als intolerant und entgegen der Meinungsfreiheit, die das Parlament vertreten wolle. Inhaltlich sagt er: „Parteipolitik gehört nicht in den Hörsaal.“ Auch ansonsten unterrichte er geltendes Recht und führe keine politischen Debatten. Weber kündigte an, aus der AfD auszutreten. Die Partei hatte zuvor ein Ausschlussverfahren gegen ihn wegen parteischädigenden Verhaltens eingeleitet.

Von OZ