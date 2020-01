Tarifverhandlungen - Liveticker: So läuft der Streik im Nahverkehr am Donnerstag in MV

Bus- und Straßenbahnfahrer legen am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern ihre Arbeit nieder. Aufgerufen zum Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi. Betroffen sind rund 1700 Beschäftigte. Wir berichten ab 6 Uhr live über die Auswirkungen des Streiks.