Liveticker zum Globalen Klimastreik in MV: Tausende gehen für Frieden auf die Straße

Rostock/Greifswald

Für Frieden und Klimagerechtigkeit gehen am Freitag, dem 25. März, wieder tausende Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße. Denn „Fridays for Future“ hat zum Globalen Klimastreik aufgerufen. Auch im Nordosten sind verschiedene Aktionen geplant.

Die Teilnehmer fordern ein Ende des Krieges gegen die Ukraine und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Dafür ist nach ihren Aussagen unter anderem ein starker Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich. „Nur so schaffen wir Unabhängigkeit von Autokraten und halten die Klimakrise auf. Angesichts steigender Preise braucht es gleichzeitig sozial gerechte Entlastungsmaßnahmen“, heißt es von den Veranstaltern.

OZ-Liveticker vom Klimastreik in MV ab 13 Uhr

Am Rostocker Stadthafen und am Grünhofer Bogen in Stralsund soll es um 14 Uhr losgehen, am Wismarer Mark wird sich um 15 Uhr, in Bergen auf Rügen um 15.15 Uhr und am Greifswalder Bahnhof um 16 Uhr getroffen. Die OZ begleitet die Demonstrationen ab 13 Uhr im Liveticker.

Von OZ/acs