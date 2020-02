Lkw-Fahrer kommt auf A 20 bei Greifswald von Straße ab und bleibt stecken

A 20/ Süderholz

Ein Lkw ist am Dienstagnachmittag auf der A 20 in Richtung Lübeck an der Anschlussstelle Greifswald von der Fahrbahn abgekommen und in der Bankette stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilte wurde der Notruf abgesetzt, weil ein angebliches Pannenfahrzeug stehen geblieben war.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein polnischer Fahrer mit einem Zugespann auf der Beschleunigungsspur von der Straße geraten ist. Der Grund dafür ist wahrscheinlich Unaufmerksamkeit.

Räder bleiben in Erde stecken

Da der Boden aufgrund des Regens durchgeweicht war, blieb der Lkw mit den Rädern der Beifahrerseite in der Erde stecken. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück ziehen, so dass er weiterfahren konnte. Verletzt wurde dabei niemand.

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen mussten den Verkehr regeln. An dem Gespann entstand kein sichtbarer Schaden. Der Schaden an der Bankette wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Von OZ