Lkw im Graben: Sturm weht Anhänger von der B109

Möckow

Ausläufer von Sturmtief „Victoria“ haben am Montagmorgen an einer Kreuzung Möckow Berg einen Lkw-Unfall verursacht. Lkw kam ersten Informationen zufolge aus Richtung Wolgast (B111) und wollte auf die B109 in Richtung Greifswald abbiegen. Dort erfasste eine Windböe den mit Styropor beladenen Anhänger des Fahrzeugs und wehte ihn von der Straße. Der Lkw blieb im Graben liegen.

Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Wenige Sturmschäden in Vorpommern

Insgesamt hat das Sturmtief nur geringe Schäden und Verkehrsbehinderungen in Mecklenburg-Vorpommern verursacht. Im Osten des Landes wurden ebenfalls vereinzelt umgestürzte Bäume und geringe Verkehrsbehinderungen gemeldet. Bei Langsdorf (Vorpommern-Rügen) stürzte eine komplette Baustellenabsicherung auf die Straße. In der Nähe von Upatel ( Vorpommern-Greifswald) brach ein Telegrafenmast ab und fiel auf die Straße.

Zu Störungen kam es auf der Bahnstrecke zwischen Stralsund und Neubrandenburg.

Von RND/ Tilo Wallrodt/ewo