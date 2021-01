Greifswald

Trotz aller Kontaktbeschränkungen bleiben die Kitas auch in Greifswald weiterhin geöffnet. Im Gegensatz zum Frühjahr des vergangenen Jahres müssen Eltern jedoch keinen Nachweis – beispielsweise eine Bestätigung des Arbeitgebers – erbringen, ob sie tatsächlich auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Dass die Politik nur an die Vernunft appelliert, hinterlässt eine Lücke, die auch mal ausgenutzt wird.

Irene Assmann freut sich jedoch über viele verständnisvolle Eltern. Die Kita „Arche Noah“ ist derzeit etwa zur Hälfte ausgelastet. „Dabei ist die Vernunft der Eltern nur die eine Seite. Viele sind auch nicht in der Lage, die derzeitige Situation zu bewältigen. Es ist auch nicht immer möglich, Kinder im Homeoffice zu betreuen“, weiß die Kita-Leiterin. Sie zeigt durchaus Verständnis dafür, dass dies die Eltern an ihre Grenzen bringt. „Es gibt aber auch die Eltern, bei denen man weiß, da wäre etwas anderes möglich.“

Anzahl der Kinderbetreuung wird wieder steigen

Doch ab der kommenden Woche ist wieder mit einer höheren Belegung zu rechnen. „Viele Eltern haben sich zum Jahresende auf den angekündigten Lockdown bis zum 10. Januar eingestellt und Alternativen gesucht. Uns haben nun aber schon etliche Nachrichten erreicht, dass diese Eltern ihre Kinder ab der nächsten Woche wieder bringen müssen, da sie keine anderen Möglichkeiten mehr haben. Und das verstehe ich“, so Assmann.

Auch Katrin Schumacher bringt ihre Tochter seit dieser Woche wieder in die „Kita Regenbogen“. „Man fühlt sich nicht gut dabei“, meint die Greifswalderin. Nach ihrer Beobachtung ist die Gruppe zu etwa einem Drittel ausgelastet. „Es geht aber nicht anders“, sagt die Alleinerziehende, die in der Betreuung tätig ist. Während der Sohn in der Grundschule lernt, muss die fünfjährige Stacy in die Kita. „Nach der Arbeit bin ich dann auch gleich wieder hier.“

So gibt auch Michael Frank seine Tochter in die Kita. „Ich habe dabei kein schlechtes Gewissen. Wir sind beide voll berufstätig. Es muss ja sein“, sagt der Vater einer Dreijährigen. Gedanken um ein Infektionsrisiko in den Einrichtungen machen sich die Eltern durchaus. Angst haben sie aber nicht. „Auch ohne Corona sind Krankheiten in den Kitas schnell im Umlauf“, meint Mutter Bianka Schankin. Als Sachbearbeiterin und Küchenmonteur sind sie täglich im Einsatz.

Die berufstätige Katrin Schumacher bringt ihre fünfjährige Tochter Stacy in die Kita. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Dank den Eltern, die auf Betreuung verzichten

„Ein paar Tage konnten wir die Betreuung durch wechselseitige Schichtdienste so regeln. Nun müssen wir sie aber wieder in Betreuung geben“, erklärt Zwillingspapa Mathias Schülke. Der Greifswalder ist als Ingenieur am Max-Planck-Institut beschäftigt, seine Frau ist als Zahnmedizinische Fachangestellte täglich gefragt. Auch er schätzt die Belegung der Gruppen in der Kita „Campuskinder“ auf höchstens ein Drittel. „Es ist schön, dass andere Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, damit Eltern ohne Alternative ihre Kinder bringen können. Das beruhigt“, sagt Schülke. „Wenn hier 100 Kinder in der Einrichtung wären, hätte man ein schlechtes Gefühl.“

Janine Melms schickt zwei ihrer drei Kinder morgens in die Schule und bringt das Jüngste in die Kita. „Ich arbeite im Krankenhaus, genauso wie mein Mann. Es bleibt uns also keine Wahl.“ Deshalb ist die Greifswalderin ebenfalls erleichtert, dass viele Kinder anderweitig betreut werden und so kleine Gruppen möglich sind.

Schichtrotation, um Kinderbetreuung zu ermöglichen

Die kommunalen Kitas des Eigenbetriebes „Hanse-Kinder“ werden derzeit von etwa der Hälfte der Kinder besucht. „Wir sind den Eltern unheimlich dankbar, dass sie schon in der Zeit vor Weihnachten und zum Jahresbeginn ihre Kinder zu Hause betreut haben“, sagt Betriebsleiter Achim Lerm.

Doch auch er befürchtet einen Anstieg der Präsenz ab der nächsten Woche. Schließlich hätten Eltern in den vergangenen Wochen bereits viel geopfert, um die Kitas zu entlasten. Manche Eltern wechseln sich mit ihren Schichtdiensten dann so ab, dass sie einander kaum noch sehen, aber immer jemand für die Kinder vor Ort ist. „Ich kann da auch verstehen, dass einige Eltern sagen, jetzt sind mal andere Eltern dran. Eine klare Regelung von der Landesregierung wäre wünschenswert.“

Derweil wurde von der Bundesregierung bestätigt, dass Eltern auch für 2021 weitere zehn Tage Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen können. Da eine Abnahme der Infektionszahlen und somit ein Ende des Lockdowns so schnell nicht in Sicht sind, werden sich viele Eltern diese Tage als letzte Notlösung aufsparen.

Von Wenke Büssow-Krämer