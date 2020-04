Lockerungen im Einzelhandel auf Usedom: „Es ist wie ein Sterben auf Raten“

Zinnowitz/Wolgast

Im „Marco-Polo“-Store an der Zinnowitzer Promenade herrschte am Montag zum Neustart des Einzelhandels ein verhaltener Auftakt. „Wir haben um 11 Uhr geöffnet und gleich kam eine Kundin rein. Sie kaufte aber nichts. Später kam eine Einheimische, die ihren Gutschein in drei Textilien umwandelte. Dann passierte eine Weile nichts“, sagt Store-Leiter Thoralf Noack. Normalerweise würde er in dieser Jahreszeit mit dem zehnfachen an Kunden rechnen.

In den vergangenen Wochen nutzte er die Schließung, um den Laden für die Zeit nach der Öffnung vorzubereiten. „Wir werden jetzt wenig bis keine neue Ware bestellen. Vieles was jetzt da ist, muss erstmal verkauft werden“, erklärt er.

Sterben auf Raten für manches Geschäft

Für Modeunternehmer Gert Griehl aus Heringsdorf, dem der Store gehört, war der Montag der große Tag für den Selbsttest. „Eigentlich wussten wir vorher, dass es total sinnlos ist, die Läden zu öffnen. Es fehlen ja die Kunden, die den Umsatz bringen. Und die überwiegende Zahl von Kunden sind bei uns Touristen“, erklärt Griehl. Die Hälfte seiner Läden zwischen Heringsdorf, Zinnowitz und Kühlungsborn hatte er am Montag geöffnet. Fazit: Es bringe nichts, solange die Insel für den Tourismus nicht wieder geöffnet wird. „Es ist wie ein Sterben auf Raten, sollte nicht schnellstmöglich der Tourismus auf Usedom wieder freigegeben werden“, sagt er.

Einige Händler in der Zinnowitzer Nachbarschaft locken mit satten Prozenten, um die übrig gebliebene Winterware zu verkaufen, die normalerweise im März über die Ladentheken gegangen wäre. Teilweise locken die Händler mit einem Nachlass mit bis zu 70 Prozent. Das Problem bei vielen: Allein von den Einheimischen können die Einzelhändler nicht überleben.

Nur wenig Kunden in der Strandbuchhandlung

Auch Brigitte Hausmann, Leiterin der benachbarten Strandbuchhandlung, öffnete nach einem Monat wieder ihren Laden. „Vom Aufkommen der Kunden ist es bislang wie im Januar oder November – draußen ist es nur wärmer“, sagt sie. Um 10 Uhr öffnete sie ihre Buchhandlung, kurz danach war gleich die erste Kundin da und sorgte mit einem Buch für 25 Euro Umsatz. „Dann kam noch jemand und kaufte eine Glückwunschkarte und dann war es das auch wieder“, sagt sie. Ebenso wie Gert Griehl hofft sie darauf, dass der Tourismus auf der Insel wieder zugelassen wird. „Ohne Touristen können wir nicht leben“, sagt sie.

Schließung zum Renovieren genutzt

Auf dem Festland in Wolgast sind die Ladeninhaber und Mitarbeiter besser drauf. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, für die Kunden wieder da zu sein“, sagt Helga Schubert. Am 1. April wollte sie mit ihrem Uhren- und Schmuckladen in der Bahnhofstraße das 30-jährige Bestehen feiern. „Statt einer kleinen Feier habe ich mit meinem Sohn renoviert und den Laden umgeräumt, damit es geräumiger ist“, berichtet sie. Ein Schild an der Tür weist darauf hin, dass immer nur ein Kunde im Geschäft sein kann. Auch Handschuhe und Desinfektionsmittel stehen bereit. „Heute kamen tatsächlich die ersten Kunden wieder. Alle hatten Verständnis für die Situation“, schildert Schubert.

Möbelmarkt bietet visuellen Rundgang

Zufrieden zeigte sich gestern auch Melanie Rocksien-Riad. Die Geschäftsführerin der MMZ Möbelmärkte sagte, dass sie die Zeit der Schließung genutzt habe, um mit den Mitarbeitern kreative Lösungen für ein Miteinander in der Corona-Zeit zu finden. „Auch wenn wir unsere Ausstellungsfläche abgesperrt haben, können wir den Kunden visuell alles zeigen“, erklärt sie. Jeder Tag, der geöffnet sei, empfinde sie besser als geschlossen und Umsatz Null. „Ich bin doch Unternehmer, um was zu unternehmen und nicht, um was zu unterlassen. Ich bin überzeugt, das honorieren die Kunden.“ In Wolgast habe sie jedenfalls am Montag dieses Gefühl gehabt.

