Lockt die Stadt Greifswald Wildschweine gezielt an?

Greifswald

Äpfel sind lecker und machen satt. Das wissen nicht nur Menschen, sondern auch Wildschweine. Fällt das Obst etwa am Treidelpfad von den Bäumen, leben die Tiere wie im Paradies. Sollten deshalb in Greifswald auf öffentlichen Flächen, speziell in den wildschweingeplagten Ortsteilen Eldena und Ostseeviertel, keine Apfel- oder andere Obstbäume mehr gepflanzt werden?

Jürgen Liedtke, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Ostseeviertel, sieht zumindest mit weiteren Anpflanzungen noch größere Probleme auf die Stadtviertel zukommen. Hintergrund ist ein von Bündnis 90/Die Grünen eingebrachter Prüfauftrag an die Stadtverwaltung, die alten Obstsorten aus der Eldenaer Akademiezeit in dem Ortsteil und entlang des Treidelpfads zu erhalten. Das würde auch Ersatzpflanzungen einschließen.

„Ihr Prüfauftrag ist hervorragend, finde ich gut“, wertschätzt CDU-Mann Liedtke. „Wir haben nur ein Problem: Wenn die Äpfel fallen, haben wir dort die Schwarzkittel, die wir doch bekämpfen wollen. Die Schweine kommen über den Ryck und finden am Treidelpfad mit dem Obst eine hervorragende Ernährungsquelle. Deshalb müssen wir sehen: Wollen wir das dort wirklich ausweiten oder können wir die Obstsorten nicht doch an anderer Stelle kultivieren“, gibt er zu bedenken.

Bäume stehen auch für Artenvielfalt

Was dort entlang des Rycks gegenwärtig wächst, klingt zumeist edel: Ob Leipziger Rettichbirne, Klevenowsche Birne, Gute Graue oder die Apfelsorte Purpurroter Cousinot: Die Sorten haben zumeist eine lange Tradition, wurden sie doch von Vertretern der Königlichen Staats- und landwirtschaftlichen Akademie in Eldena angebaut. Die Akademie gehörte der Universität Greifswald, wurde 1835 gegründet und bestand bis 1876 als Lehreinrichtung. „Die Bäume gehören nicht nur zum historischen Erbe unserer Stadt und Universität. Sie stehen auch für Artenvielfalt“, wirbt Fraktionsvorsitzender Alexander Krüger für deren Erhalt.

Das jedoch sei ein längerfristiges Projekt, das in mehreren Schritten erfolgen müsse und am besten mit Fachwissen. Deshalb schlagen die Grünen vor, mit Experten zu kooperieren – etwa vom Arboretum, dem NABU oder den Mitstreitern des Streuobst-Sortengartens von Ranzin. Dabei sollen Liedtkes Bedenken nicht ungehört bleiben. „Mich ärgert es sehr, wenn Lebensmittel verschwendet werden“, sagt Markus Münzenberg von den Grünen und verweist darauf, dass das Obst am Treidelpfad und auf anderen öffentlichen Flächen von jedem eingesammelt werden könne. „Die Äpfel sollten dort nicht liegengelassen werden“, appelliert er an die Greifswalder. Aber womöglich liege das am Unwissen der Bevölkerung. Deshalb schlägt er vor, Schilder mit dem Hinweis „Bitte bedienen Sie sich!“ aufzustellen.

Apfelernte von Schülern?

Greifswalds Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser hat noch einen anderen Gedanken: „Früher wurden Schüler eingesetzt, das Obst dort aufzusammeln. Es gibt heutzutage immer noch Schulen in der Nähe“, sagt er und schlägt vor, diese gute Sache in irgendeiner Form wieder aufleben zu lassen. „Die Bewirtschaftung dort ist das A und O, wenn man die Wildschweine dort weg bekommen will. Ansonsten werden wir das Problem dort nicht lösen können“, fügt er hinzu.

Die Bürgerschaft kann sich mit all den Ideen anfreunden, stimmte bereits in der letzten Sitzung des vorigen Jahres wie selten einmütig für den Prüfauftrag zum Erhalt der alten Obstsorten. Ungeachtet dieser Initiative schaffte die Stadtverwaltung im Ostseeviertel jedoch schon von sich aus Tatsachen, die das gleiche Ziel verfolgen: Konkret geht es um die Allee zwischen Treidelpfad und Straße am Ryck. Vom Herbst 2019 bis Herbst 2021 wurden dort schrittweise insgesamt 22 Apfel-Hochstämme gepflanzt, denn die Allee entlang des Geh- und Radweges war zuletzt sehr uneinheitlich und ausgedünnt. „Die Baumreihen wiesen große Lücken auf. Gut die Hälfte des Bestandes existierte nicht mehr“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Pflanzungen als Ausgleich für Bauprojekte

Jetzt vervollständigen Sorten wie Pommerscher Krummstiel, Gravensteiner, Martini und Finkenwerder Herbstprinz die Reihen links und rechts des Weges. „Die Obstbaumkultur in Greifswald hat durch die ehemalige Staats- und landwirtschaftliche Akademie Eldena eine lange Tradition, die jedoch in den letzten Jahrzehnten etwas in Vergessenheit geraten ist“, räumt Greifswalds Bausenatorin Jeannette von Busse (CDU) ein. Umso wichtiger sei es, an dieser Stelle mit neuen Projekten anzuknüpfen.

Der ehemaligen, 1835 gegründeten Staats- und landwirtschaftlichen Akademie Eldena ist es zu verdanken, dass so viele alte Obstsorten entlang des Treidelpfades und in Eldena gepflanzt wurden und heute dort noch zu finden sind. Hier ein Bild aus dem Jahre 2020 bei einer Führung zur Akademie. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Diese Anpflanzungen sind zugleich Ausgleichsmaßnahmen für die Bauprojekte in der Martin-Luther-Straße, im Ernst-Thälmann-Ring und im Hansering. „Die Kosten betrugen rund 25 000 Euro und wurden, wie die Bauvorhaben auch, mithilfe von Städtebaufördermitteln sowie Mitteln aus dem EFRE-Fonds finanziert“, erklärt Reimann.

Der Stadt sei es wichtig gewesen, ausschließlich auf regionaltypische alte Apfelsorten zu setzen, die zur Erhaltung der genetischen Vielfalt alter Obstsorten in MV beitragen. Infolgedessen bilde die Allee nun ein ansehnliches Refugium aus teilweise seltenen Sorten wie Fürst Blücher, Doberaner Renette und Mecklenburger Königsapfel, aber auch Klassikern wie Kaiser Wilhelm, Prinz Albrecht von Preußen und Jakob Lebel. Zudem haben die neuen Apfelbäume einen besonderen ökologischen Wert. Sie bieten Nahrung für Insekten und Vögel. „Auch die Greifswalder können sich an dem Obstangebot bedienen, solange es für den Eigenbedarf und nicht für kommerzielle Zwecke gedacht ist“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Arbeiten wurden von den Greifswalder Firmen Gartenwelt Meißner und Ostseegrün ausgeführt. Damit die Bäume gut anwachsen, werden sie in den kommenden Jahren weiterhin von beiden Firmen gepflegt und gewässert.

Von Petra Hase