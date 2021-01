Loissin

Detlef Sadewasser erinnert sich an seine Kindheit. „Wir sind damals noch auf der Apfelwiese vom Gutsherrn auf die Bäume geklettert und haben dann auch immer mal einen Apfel gleich genascht“, sagt der gebürtige Loissiner. Zum Bedauern des Bürgermeisters gibt es die Apfelwiese schon längst nicht mehr. Die Gelegenheit, dies auch künftigen Generationen wieder zu ermöglichen, schien nun jedoch günstig.

Die Ausgleichsfläche für das neue Wohngebiet – in dem zehn Eigenheime, der neue Kindergarten und das Gemeindezentrum entstehen sollen – wird durch die Anlage einer Streuobstwiese einer sinnvollen Nutzung zugeführt. „Die Idee einer Streuobstwiese – damit auch die Kinder von heute erleben können, auf Bäume zu klettern und sich selbst einen Apfel zu holen – bot sich an, da dies auch eine verkehrsberuhigte Zone ist. Das ist für mich die ideale Lage“, erklärt Detlef Sadewasser.

Eltern und Kind übernehmen Baumpatenschaft

Damit Kinder und Eltern auch eine Bindung zu den Bäumen aufbauen, übernehmen diese eine Art Patenschaft für einen Baum. „Es soll im Prinzip jedes Kind einen Baum bekommen. Diese sind nummeriert und auf einer Tafel werden dann die Namen der Kinder zu finden sein, sodass man erkennt, wem welcher Baum gehört“, erklärt der 59-Jährige. Vorgetragen im örtlichen Kindergarten fand die Idee regen Anklang, sodass sich bereits viele Eltern beim Bürgermeister gemeldet haben, um auch ihrem Nachwuchs eine dauerhafte Erinnerung zu hinterlassen.

„Viele Einwohner leben hier auch zur Miete in den Häusern, da dürfen sie eben nicht einfach einen Baum auf das Grundstück setzen“, so Sadewasser. Mit der Streuobstwiese soll diese Tradition nun aber jeder Familie ermöglich werden. „Es haben jetzt auch schon Familien angefragt, die nicht unseren Kindergarten im Ort nutzen.“ Auch sie sollen selbstverständlich einen Platz erhalten. „60 Prozent der Wiese sind ausgelastet. Es kann also noch erweitert werden, wenn Bedarf da ist“, verspricht der Bürgermeister. Und da der Kindergarten nicht nur von Familien aus Loissin genutzt wird, verewigen sich hier auf der Wiese auch Mädchen und Jungen aus den Nachbardörfern.

Eine Patenschaft beinhaltet jedoch nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. So ist nicht nur das Naschen der Früchte erwünscht. Gerade in den ersten Jahren soll den jungen Bäumen bei Trockenheit mit dem Wässern das Anwachsen erleichtert werden. Ein Wasserfass soll dafür im Sommer an der Wiese bereitgestellt werden, damit die Kinder nach dem Abholen aus dem benachbarten Kindergarten mit ihren Eltern diese Aufgabe übernehmen können.

Die ersten 30 Obstbäume sind gepflanzt

Die Kosten für die ersten 30 Bäume hat die Gemeinde übernommen und auch mit einem Mini-Bagger die Pflanzlöcher für das Einsetzen vorbereitet. Gepflanzt haben die Eltern mit ihren Kindern dann selbst. Dafür hatten sie die Wahl zwischen Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäumen, die auf der Wiese gemischt eingesetzt wurden. „Auch die Kleinen waren dann mit großer Begeisterung dabei, die Schaufel zu schwingen“, konnte Detlef Sadewasser beobachten. „Familien mit drei oder vier Kindern haben dann auch so viele Bäume übernommen.“

Bei der Bestellung hat das Gemeindeoberhaupt dann auch darauf geachtet, auf möglichst viele alte Sorten zurückzugreifen. „Gravensteiner, Cox Orange oder Elstar“, nennt er einige Arten, auf deren Blüten er sich jetzt schon freut.

Und schließlich hat es sich auch der Bürgermeister selbst nicht nehmen lassen, für den jüngsten Enkel ein Bäumchen zu setzen. „Da habe ich mich für eine Süsskirsche entschieden, weil es für mich die Frucht ist, die man einfach direkt vom Baum naschen sollte“, meint er und hofft darauf, dass der Baum kräftig wächst, damit er dem jüngsten Familienmitglied möglichst bald beim Klettern darauf zusehen kann.

Von Wenke Büssow-Krämer