Loitz

Am Donnerstagabend ist in Loitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Sportboot samt Trailer gestohlen worden. Die Täter wären in einen Garagenkomplex in der Straße Glashütte eingebrochen, informierte die Polizeiinspektion in Anklam am Freitag.

Die noch unbekannten Täter knackten mehrere Schlösser und Verriegelungen, um sich Zutritt zu der Garage zu verschaffen. Dort stahlen sie neben dem Boot und dem Trailer auch noch den Außenbordmotor und diverses Werkzeug. Auch Elektrogeräte und Angelzubehör, das sich in der Garage befanden, nahmen die Diebe mit.

52 000 Euro Schaden – Polizei sucht Zeugen

Der Schaden wird von den Behörden auf ungefähr 52 000 Euro geschätzt. Die zuständigen Beamten sicherten Spuren am Tatort. Es wird in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

Sollten Anwohner in Loitz etwas beobachtet haben, werden sie gebeten, die Hinweise an das zuständige Polizeirevier in Greifswald telefonisch unter 0 38 34 / 54 02 24 weiterzuleiten.

Von OZ