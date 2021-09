Greifswald

In Mecklenburg-Vorpommern hat es große Gewinne für Lotto-Spieler gegeben. Wie die Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in MV am Mittwoch mitteilte, darf sich jemand aus Greifswald über 100 000 Euro freuen. Zusätzlich geht ein weiterer Groß-Gewinn nach MV: Im Spiel 77 erhält ein Spieler oder eine Spielerin 77 777 Euro.

Zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von Lotto Mecklenburg-Vorpommern gab es vom 30. August bis 11. September in einer regionalen Sonderauslosung einige Extras zu gewinnen. Neben den Glücklichen aus Greifswald und im Spiel 77 konnten sich 30 Teilnehmer über jeweils 3000 Euro freuen. 200 mal gingen 300 Euro an weitere Personen in MV.

Von Kira Schmidt