Lubmin

Als Lehrerin, die offen auf alle zugeht und niemals jemanden aufgibt, beschreiben ihre Schüler Angelika Huck. Nach 32 Jahren stand sie am Freitag jedoch zum letzten Mal vor ihrer Klasse.

Mit einem gemeinsamen Frühstück verabschiedete sich die Lehrerin der Regionalen Schule „Am Teufelstein“ in Lubmin von ihrer zehnten Klasse, die sie unter den aktuellen Bedingungen schon in Richtung Abschlussprüfungen vorbereitet. „Es fühlt sich gut an, wenn auch mit einem weinenden Auge“, meint die 63-Jährige mit Blick auf ihren Ruhestand.

Anzeige

Viele Klassen hat sie in den Jahren schon auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss begleitet. „Am schönsten waren dabei auch immer die Klassenfahrten, auf denen es bis nach Spanien ging“, gibt auch die Lehrerin zu. Gerne hat sie als Astronomie-Lehrerin für die neunten Klassen auch jedes Jahr den Besuch im Rostocker Planetarium mit einem anschließenden Weihnachtsmarktbesuch organisiert. „Das war immer ein Highlight für die Schüler. Auch wenn die dann meist nur vom Weihnachtsmarkt gesprochen haben“, gesteht sie lachend.

Mit viel Geduld durchs Problemfach Mathe

Mit viel Einfühlungsvermögen hat sie sich im Unterricht und auch danach den schulischen und privaten Problemen ihrer Schützlinge gewidmet. „Gerade Mathe ist ja auch nicht jedermanns Fach. Da erkläre ich mit viel Geduld auch gerne ein zweites oder drittes Mal“, meint die Lehrerin.

So hat sie auch nach Feierabend stets noch Nachhilfeunterricht angeboten und war außerdem die letzten Jahre als Vertrauenslehrerin an der Schule im Einsatz. „Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr zunimmt, dass Kinder nicht nur Probleme in der Schule, sondern auch zu Hause haben“, sagt Angelika Huck.

Wenn man dann als Lehrerin jedoch eine zehnte Klasse mit einem erfolgreichen Abschluss verabschieden kann, sei dies immer der schönste Moment. „Dann ist man auch immer etwas stolz auf sich selbst, dass man sie so weit gebracht hat. Und es ist dann auch später immer schön, zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt haben“, meint sie. Aber auch der Kontakt zu den Eltern der Schüler sei ihr immer sehr wichtig gewesen. Außerdem kennt sie manch ein Elternteil selbst auch noch als Schüler.

Lesen Sie auch:

25 Jahre an der Lubminer Schule

Nachdem sie ihre ersten Jahre als Lehrerin an einer Greifswalder Schule unterrichtet hat, zog sie nach dem Bau des Eigenheimes in den Heimatort ihres Mannes Lubmin, wo sie dann auch einen Platz an der hiesigen Schule fand. Erst im letzten Jahr bekam sie hier eine Urkunde für 25 Jahre als Lehrerin für Mathematik, Physik und Astronomie.

Nach so vielen Jahren mit Höhen und Tiefen geht Angelika Huck mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn auf den Vorruhestand hat sich die 63-Jährige eigentlich gefreut. „Mein Mann ist schon anderthalb Jahre zuvor in den Vorruhestand gegangen. Wir hatten uns einiges vorgenommen“, sagt die Lubminerin. Doch im Oktober verstarb ihr Mann nach einem Bienenstich an einem anaphylaktischem Schock.

Auch wenn durchaus der Gedanke aufkam, sich nun doch durch weitere Dienstjahre Ablenkung und Beschäftigung zu ermöglichen, möchte sie an ihren Ruhestandsplänen festhalten. „Man hat ja nun gesehen, wie schnell es vorbei sein kann“, erklärt Angelika Huck.

Die Reisen, die sie eigentlich mit ihrem Mann geplant hatte, soll dann vielleicht eine Freundin begleiten. „Eine Flusskreuzfahrt, über die Donau zum Beispiel, ist ein großes Ziel.“ Eine erste kleine Reise haben ihr jedoch schon die Kollegen zum Abschied beschert. Eine Rundflug wird für die Rentnerin, die noch nie zuvor geflogen ist, ein aufregender Start in den Ruhestand.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterricht nur noch für die Enkelkinder

Neben dem Garten wird dann auch die Familie dafür sorgen, dass im Alltag zukünftig keine Langeweile aufkommt. Ihre zwei Kinder – ein Sohn und eine Tochter – und fünf Enkelkinder sind ihr ganzer Stolz. Nach dem Tod des Mannes ist nun die Tochter mit der Familie in das Haus eingezogen. Somit kann die Oma dem Enkel, der die erste Klasse besucht, aktuell im Unterricht daheim zur Seite stehen.

Und nachdem sie sich einige Zeit genommen hat, um den eigenen Verlust zu verarbeiten, will sie sich irgendwann auch wieder dem Ehrenamt widmen. „Seit 20 Jahren bin ich schon ehrenamtlich für das Hospiz tätig, habe mir aber zurzeit eine Auszeit genommen. Man hört so viele Lebensgeschichten, erlebt aber auch Dankbarkeit. Das möchte ich dann auch weitermachen“, sagt die engagierte Frau.

Auf eine baldige – wenn auch kurze – Rückkehr in die Schule, hofft sie dennoch. „Meine Klasse hat natürlich gefragt, ob ich zum Abschlussfest komme. Hoffentlich ist das bis dahin wieder möglich“, meint Angelika Huck. Aber auch an die 14 Kollegen der Schule wird sie gern zurückdenken. „Es ist ein tolles Kollektiv. So langsam vollzieht sich hier ein Wechsel. Es sind viele junge Kollegen hinzugekommen, was sehr schön ist.“

Von Wenke Büssow-Krämer