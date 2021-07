Lubmin

Das Gesundheitsamt hat in der vergangenen Woche eine erhöhte Vibrionen-Konzentration im Badegewässer Lubmin festgestellt. Das teilte das Seebad am Donnerstag mit. Vibrionen sind Bakterien und als solche, natürliche Bestandteile salzhaltiger Meeres- und Brackgewässer. Sie können bei vorerkrankten Personen zu Infektionen führen. Mit Erreichen und Überschreiten einer Ostseewasser–Temperatur von etwa 20 Grad Celsius ist mit einem Nachweis und einer vermehrten Zunahme des Bakteriums zu rechnen.

Nicht selten erreicht die vor dem Lubminer Strand befindliche ausgedehnte Flachwasserzone im Sommer Temperaturen von deutlich über 20 Grad durch Sonneneinstrahlung bei wenig Wind. Diese Temperaturen werden jährlich immer wiederkehrend erreicht.

Gemessen an der Zahl der jährlichen Badegäste in Lubmin (mehrere Zehntausend) ist davon auszugehen, dass eine Infektion mit Vibrionen ein sehr selten auftretendes Ereignis ist. So gab es zum Beispiel im gesamten ehemaligen Landkreis Ostvorpommern M-V mit jährlich Millionen von Badegästen jeweils im Jahr 2003 und 2006 zwei und im Jahr 2010 einen bestätigten Infektionsfall. Im Jahr 2014 sind für unser gesamtes Bundesland insgesamt 6 solcher Fälle gemeldet worden.

Von OZ