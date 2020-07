Lubmin

In eine Gaststätte in Lubmin ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eingebrochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, seien Bargeld und technische Geräte gestohlen worden. Die Höhe des Stehlschadens betrage etwa 150 Euro.

Der oder die Täter seien zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in die Räume im Philosophenweg eingedrungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836/25 22 24 entgegen.

Von OZ/dl