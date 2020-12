Er war hier Lehrling, Betriebsratschef und zuletzt 17 Jahre Geschäftsführer: Kaum jemand kennt den Ort, an dem das größte Atomkraftwerk der DDR stand und nun seit 1995 zurückgebaut wird, so gut wie Jürgen Ramthun (64). Ende Dezember geht er in Rente – mit Erinnerungen an aufreibende Zeiten, aber auch neuen beruflichen Zielen.