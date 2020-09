Lubmin

Mit dem plötzlichen Aus hochtrabender Projekte haben sie in Lubmin eine gewisse Erfahrung: Für das Kernkraftwerk, das größte in der DDR, war nach der Wende auf halber Strecke Schluss, ehe die Reaktoren in den Blöcken fünf und sechs überhaupt regulär ans Netz gingen. Die Blöcke sieben und acht blieben Träume auf Papier ebenso wie Jahrzehnte später eines der größten in Deutschland geplanten Steinkohlekraftwerke. Der dänische Staatskonzern Dong Energy hätte in Lubmin gern Kohle in Strom verwandelt, wofür die Dänen vor Ort bereits Flächen rund um das frühere Kernkraftwerk gekauft hatten. Nun könnte mit Nord Stream 2 das nächste Projekt scheitern, bevor es in Betrieb geht.

Gerd Niedermeyer hat die Pipeline direkt vor der Tür. Quelle: Stefan Sauer

„Wir hatten unsere Hallen für das Winterlager anfangs von Dong Energy gemietet. Die hatten sich schon alles gesichert“, erzählt Gerd Niedermeier. 2006 hat er die Marina direkt am Lubminer Industriehafen übernommen, die einst zum Bestand der heutigen Entsorgungswerke für Nuklearanlagen (EWN) zählte. Für die 180 Liegeplätze gibt es inzwischen eine Warteliste. Niedermeier verbringt jeden Winter auf Kuba und restauriert, wenn er die Muße hat, im Blaumann alte britische Autos. „Manchmal kommt ein Segler durch die Tür und fragt, wo der Chef ist. Weiß ich auch nicht, antworte ich dann“, feixt er herum.

Wer ihn sprechen will, muss in den Hallen lange suchen. „Ich leiste mir den Luxus, ohne Handy zu leben.“ Eine kleine, ganz andere Erfolgsgeschichte, als man in einem industriellen Energiepark vermuten würde. Und Nord Stream? „Anders als bei Dong hat keiner der Mitarbeiter ein Boot bei uns liegen“, sagt Niedermeier. Aber sonst habe er nichts auszusetzen.

Aufklärung überflüssig

Gegenüber der vier betagten, aber riesigen Hallen, die der Marina als Winterlager dienen, herrscht allen Nachrichten am Montag zum Trotz eine beachtliche Geschäftigkeit. Männer in neongelben Warnwesten wuseln über das Außengelände der Anlandestation, als würden sie einige wenige Restarbeiten erledigen. Die Anlage wird inzwischen, wohl aus Angst vor Umweltaktivisten, gut bewacht. Hinter dem hohen Zaun und einem zusätzlich aufgestellten Sichtschutz soll eines Tages über zwei Stränge weiteres Gas aus Russland ankommen, verdichtet und in Pipelines quer durch Europa transportiert werden. Die Station macht den Eindruck, als könne die zweite Ostsee-Pipeline morgen ans Netz gehen. Alles wirkt fertig.

Ein mit den Flaggen Europas verzierter, etwas abgewrackter Info-Container an der Einfahrt zur Marina ist indes verschlossen, die Rollläden sind heruntergelassen. Seitdem die zwei Stränge der ersten Ostsee-Pipeline ans Netz gegangen sind, 2011 war das, ist Aufklärung in der Region nicht mehr nötig. Und mit Russland fremdelt hier ohnehin kaum jemand. Das Kernkraftwerk ist einst von russischen Ingenieuren an den Greifswalder Bodden gestellt worden. Nachdem der Sozialismus untergegangen war, wanderten Teile aus dem sechsten Reaktorblock, der zwar fertig gebaut, aber nie mit Brennstäben bestückt worden ist, wieder zurück nach Russland, um dort als Ersatzteil für baugleiche Anlagen bereitzuliegen.

Gefährliche Debatte

„In Greifswald gab es damals Klassen, in denen ausschließlich russisch gesprochen wurde“, erklärt Bürgermeister Axel Vogt. Kinder der Arbeiter aus der Sowjetunion. Der Drohbrief von drei US-Senatoren, den Fährhafen Sassnitz-Mukran auf Rügen mit wirtschaftlich „vernichtenden Sanktionen“ zu belegen, habe ihm noch nicht allzu viele Sorgen bereitet, sagt Vogt. Bei der Debatte, die seit dem Wochenende von „deutschen Berufspolitikern“ geführt wird, sei das anders. Vogt: „Die Verquickung der Pipeline mit dem Anschlag auf Nawalny ist gefährlich.“

Lubmins Bürgermeister Axel Vogt: „Die Verquickung der Pipeline mit dem Anschlag auf Nawalny ist gefährlich.“ Quelle: Stefan Sauer

Die „Berufspolitiker“ würden eine Debatte anschieben, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. „Wer kommt für den Schadenersatz auf, den die Baufirmen fordern, wenn die Pipeline nicht fertig wird? Was passiert dann mit der Investruine hier? Milliarden werden einfach so abgeschrieben. Sollte das passieren, erleidet unser Industriegebiet einen riesigen Imageschaden.“ Vogt redet schnell, wenn er anfängt, laut über diese Fragen nachzudenken. Sein Bürgermeisteramt macht er ehrenamtlich. Und jeden Sommer sitzt der Rechtsanwalt nebenher als Rettungsschwimmer auf dem Turm an der Lubminer Seebrücke.

„Niemand in Lubmin würde einen Stopp verstehen können“

EWN-Chef Jürgen Ramthun: „Niemand könnte hier in Lubmin verstehen, wenn die Arbeiten so kurz vor dem Schluss gestoppt werden.“ Quelle: Stefan Sauer

Die Berufspolitikerin Nummer eins im Land, Kanzlerin Angela Merkel, lässt am Montag verlauten, dass sie es falsch findet, einen möglichen Stopp des Projektes auszuschließen, um in der Aufklärung des Anschlags auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny den Druck zu erhöhen. Bislang hat die Bundesregierung Russland zwar mit harten Worten zur Aufklärung aufgefordert, eine Verknüpfung mit dem europäisch-russischen Gasprojekt aber vermieden.

Jürgen Ramthun hat 1973 im Kernkraftwerk seine Lehre begonnen und später Kraftwerkstechnik studiert. Er lebt in Lubmin, ist heute einer von zwei EWN-Geschäftsführern und Vorsitzender des Sportvereins „Sturmvogel Lubmin“. Er hat im Ort Kontakt mit vielen Menschen. Mit Russland habe sein Unternehmen auch nach der Wende gute Erfahrungen gemacht. Elf Jahre lang haben die EWN über 100 Atom-U-Boote in Murmansk abgewrackt und die strahlenden Bestandteile dort in einem eigens errichteten Zwischenlager untergestellt.

Aber man dürfe die Verbundenheit mit Russland nicht überschätzen. „Wir haben kaum noch Mitarbeiter in der Belegschaft, die schon vor 1989 hier gearbeitet haben.“ Die Jüngeren würden den Konflikt neutraler bewerten. „Aber niemand könnte hier in Lubmin verstehen, wenn die Arbeiten so kurz vor dem Schluss gestoppt werden.“ 1230 Kilometer ist die zweite Pipeline lang. Die letzte Lücke misst noch 75 Kilometer.

Von Benjamin Fischer