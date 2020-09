Lubmin

In der kommende Woche beginnt die Einrichtung der Baustelle die Aufspülung des Strandes. Es wird der 1,8 Kilometer lange Bereich zwischen den Strandzugängen 1 und 14 bespült, auf dem im vergangenen Jahr die Küstenschutzdüne neu errichtet wurde.

Arbeiten dauern etwa acht Wochen

Wie Denise Johannßon, Leiterin der Kurverwaltung, mitteilte, ist „Rohde Nielsen A/S das bauausführende Unternehmen. Die komplette Maßnahme wird nach jetziger vorsichtiger Planung mit Auf- und Abbau je nach Wetterlage etwa acht Wochen in Anspruch nehmen. Restarbeiten und Bepflanzungen werden im Nachgang getätigt.

Anzeige

Während der Aufspülung wird 24 Stunden pro Tag im Zweischichtsystem sieben Tage die Woche gearbeitet. Die Zufahrt zur Baustelle wird über die Strandabgänge 3 und 12 gewährleistet.

Weitere OZ+ Artikel

Strandkörbe müssen weggeräumt werden

Bis zum Ende der nächsten Woche müssen alle Strandkörbe ab Abgang 10 in östlicher Richtung vom Strand geräumt werden, die restlichen bis spätestens 30. September. Weiterhin werden in der nächsten Woche die drei Treppen an den Abgängen 6 bis 10 abgebaut.

Es wird in der gesamten Aufspülphase an den jeweiligen Strandabschnitten zu Sperrungen kommen Auch Lärmbelästigungen sind nicht zu vermeiden. Die Kurverwaltung bittet um Verständnis.

Von OZ