Der Strom fällt aus, alles wird dunkel, das öffentliche Leben steht still und ganz Europa stürzt innerhalb weniger Tage ins Chaos. Ausgelöst hat die Katastrophe eine Gruppe von Terroristen, die Schadsoftware in Smart-Meter und Kraftwerke schleust und damit dem Kontinent den Infarkt bringt. Das ist der atemberaubende Plot des Bestseller-Thrillers „ Blackout – Morgen ist es zu spät“ von Marc Elsberg, der gerade mit Stars wie Moritz Bleibtreu, Jessica Schwarz, Heiner Lauterbach und Sönke Möhring verfilmt wird. Unter größter Geheimhaltung entstanden für den packenden TV-Thriller wichtige Szenen auf dem stillgelegten Gelände des Kernkraftwerks Lubmin.

Kraftwerk Lubmin als authentische Kulisse

In den Kraftwerksgebäuden drehte die Produktionsgesellschaft W&B Television mit Schauspiel-Star Sönke Möhring die fiktiven Teile, in denen Ingenieure gegen den Super-GAU kämpfen, weil in Atommeilern die Notstromaggregate zur Reaktorkühlung auszufallen drohen. „Wir haben nach einem Atomkraftwerk gesucht, das abgeschaltet, aber noch nicht zurückgebaut ist“, erklärte Motivaufnahmeleiter Jonas Schäfer. Zwei Drehorte standen zur Wahl, entschieden habe man sich dann für Lubmin, weil die Anlagen besonders authentisch wirkten, so Schäfer.

Die ersten Anfragen erreichten das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) im Sommer. Nach den Vorbesichtigungen und Absprachen wurde nun im Herbst gedreht – unter erschwerten Bedingungen, weil für alle Mitarbeiter des Drehteams, ausgenommen den Schauspielern vor der Kamera, eine Maskenpflicht galt. Aber nicht nur die Pandemie stellte das Unternehmen vor Herausforderungen.

„Eine ganz andere Nummer“

„Wir hatten schon Film-Teams aus Japan und anderen Ländern auf dem Gelände, die Dokumentationen über den Kraftwerksrückbau gedreht haben. Das waren meist drei bis fünf Leute. Eine Spielfilm-Produktion ist aber eine ganz andere Nummer“, plaudert EWN-Mitarbeiter Kurt Radloff aus dem Nähkästchen. Über 90 Ausweise und Zutrittsgenehmigungen mussten für das hochgesicherte Areal ausgestellt werden, damit sich das Filmteam frei bewegen und arbeiten konnte.

Steuerwarte im Block 5 wurde aufgepimpt

Vor allem die Steuerwarte im Block 5 mit den Schaltwänden, Aggregaten und riesigen Instrumententafeln hatte es der Filmcrew angetan. Von dort wurde Ende 1989 der Reaktor im Block 5 tatsächlich gesteuert – allerdings nur für 23 Tage Probebetrieb, bis das Kraftwerk in den Wendezeiten vom Netz genommen wurde. Aufgepimpt mit LED-Tafeln, leuchtenden Schalttafeln, Flat-Screens und dramatischer indirekter Deckenbeleuchtung beamte das Filmteam die stillgelegte Steuerzentrale aus den analogen 1980ern in die digitale Gegenwart. An den „toten“ Anzeigetafeln wurden die Plasteabdeckungen abgenommen, um die Zeiger, die seit drei Jahrzehnten in Nullstellung rasteten, zu verstellen.

Betriebsfeuerwehr sorgte für Regen

„Ich denke, dass wir die Wünsche der Produktionsfirma erfüllen konnten“, so EWN-Sprecher Radloff, der nun gespannt auf die Ausstrahlung der Thriller-Serie ist. Für eine Szene rückte die Betriebsfeuerwehr sogar mit ihren Wasserschläuchen aus, um die filmische Illusion einer regennassen Straße zu schaffen. „Um einen fiktiven Blackout zu simulieren, haben wir eine Woche vor dem Dreh die Schwarzschaltung geprobt.“ Dies sei nicht einfach gewesen, da auch Straßenlaternen, Ampeln und die Notbeleuchtung im Verwaltungsgebäude ausgeschaltet werden mussten. „Wir sind dafür mit zwei Elektrikern über das Gelände gefahren“, erklärte Radloff.

Riesen-Aufwand für wenige Filmminuten

Fernmeldetechniker Denny Klatt gehörte zu den glücklichen EWN-Mitarbeitern, die als Komparsen mitwirken konnten. Gekleidet in einen Overall gehörte er zu dem hektisch agierenden oder auch erschöpften Krisenteam, das den Reaktor-Gau verhindern soll. „Es ist schon Wahnsinn, wie aufwendig die Szenen produziert werden und das für ein paar Minuten Filmmaterial“, schwärmte er rückblickend. Schauspiel-Stars wie Sönke Möhring bei der Arbeit zu beobachten, sei schon etwas sehr Besonderes gewesen.

Parallelen zwischen Corona und einem Blackout

Für das packende Thriller-Event mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle als Pierre Manzano, der den Terroristen auf die Schliche kommt, dabei aber selbst in Verdacht gerät, dreht W&B Television in Deutschland, Italien und Nordafrika. Qurin Berg, Produzent und Geschäftsführer sieht durchaus Parallelen zwischen der Corona-Krise und einem Blackout. „Die zentrale Frage bleibt – was kann unser Staat, was kann unsere Gesellschaft tun, um solche Szenarien zu bewältigen, was können wir tun, um sie zu verhindern? Wie gehen wir Menschen damit um?“, so Berg. Ausgestrahlt werden soll das sechsteiliger Thriller-Event im Herbst/Winter im Streamingdienst Joyn und im Frühjahr 2022 im Sat.1-Programm.

Von Martina Rathke