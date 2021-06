Lubminer Rettungsschwimmer: Darauf sollten Eltern am Strand achten

Lubmin/Greifswald

Die Badesaison am Lubminer Strand ist gestartet. Noch geht die Arbeit der Rettungsschwimmer verhältnismäßig ruhig zu. Doch mit dem Eintreffen von Urlaubern und Tagestouristen wird es für die Wasserrettung wieder deutlich mehr zu tun geben.

Zu über 60 Einsätzen rückten die Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr aus. Dazu zählten kleinere Verletzungen, aber auch Wasserbergungen. In der Hauptsaison sind zeitgleich täglich von morgens bis abends vier Rettungskräfte vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Lubminer Strand im Einsatz. Vom Rettungsturm aus beobachten zwei von ihnen die Situationen auf dem Wasser. Die anderen patrouillieren direkt am Strand.

„Kinder müssen so früh wie möglich ans Wasser gewöhnt werden“

Wegen der Pandemie sind in diesem und im vergangenen Jahr ein Großteil der Schwimmkurse ausgefallen. Vor allem die Schwimmbäder in der Region mussten über einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben. Das bereitet den Rettungsschwimmern auch in diesem Jahr wieder Sorge. Denn was viele unterschätzen: Nur weil Kinder das „Seepferdchen“ gemacht haben, bedeute dies nicht, dass sie auch gut schwimmen können, sagt Lubmins Bürgermeister Axel Vogt, der seit 40 Jahren als Rettungsschwimmer tätig ist. Daher sei es wichtig, dass Kinder regelmäßig schwimmen üben.

„Kinder müssen zudem so früh wie möglich ans Wasser gewöhnt werden“, fügt Vogt hinzu. Das solle nicht erst mit dem Schwimmkurs beginnen, sondern bereits im Kleinkindalter. „Man kann mit ihnen an der Hand ein Stück ins Wasser gehen, so dass sie merken, dass ihnen nichts geschieht.“ Grundsätzlich sollten Eltern darauf verzichten, ihren Kindern das Schwimmen selbst beizubringen, sondern es den Profis – also den Schwimmlehrern – überlassen, sagt Vogt. Denn es bringt nichts, wenn sich die Kleinen falsche Bewegungen aneignen.

Der rund fünf Kilometer lange Strand von Lubmin zählt aus verschiedenen Gründen zu einem sehr sicheren Gewässer. „Unser Wasser fällt nicht gleich ab. Kinder müssen also nicht befürchten, dass sie beim nächsten Schritt im tiefen Wasser sind. Wir haben seichte Strömungsverhältnisse, wärmeres Wasser und keine Buhnen, die immer eine Gefahrenstelle darstellen“, erklärt Vogt.

Von dem Rettungsturm aus beobachten zwei der vier Rettungsschwimmer, die von morgens bis abends vor Ort sind, die Situation auf dem Wasser. Quelle: Christin Lachmann

Mit den Kindern über Mittag aus der Sonne

Trotz der sicheren Voraussetzungen vor Ort kann es jedoch auch zu manch gefährlichen Situationen kommen – auch für Erwachsene. Vor allem dann, wenn sich die Windverhältnisse ändern. „Wir sagen Eltern immer, dass sie auf den Wind achten sollen. Es kann schon mal passieren, dass Kinder mit ihren Schwimmkörpern, aber auch Erwachsene, die auf dem Stand-up-Paddel einschlafen, abtreiben können“, so Vogt. Zudem unterscheiden sich die Wellen von anderen Stränden: „Bei uns kommt die Welle kurz und hart. Wenn man also beim Luftholen ist, rollt die nächste schon wieder an.“

Doch nicht nur im Wasser auch an Land gebe es eine Vielzahl von Dingen, auf die Eltern achten sollten. Allen voran der Sonnenschutz ist ein großes Thema. Gerade bei Wind werde die Gefahr der Sonneneinstrahlung am Strand häufig unterschätzt. „Es ist auch wichtig, über Mittag mit den Kindern mal für ein oder zwei Stunden aus der Sonne zu gehen.“ Eine Kopfbedeckung sei zudem immer Pflicht, fügt Vogt an. Auch sollten Familien mit kleineren Kindern nach einem geeigneten Platz am Stand Ausschau halten. „Wenn wir sehen, dass Kinder zu dicht an den Sportanlagen sind, gehen wir hin und sagen den Eltern, dass es besser wäre, die Kinder dort nicht spielen zu lassen. Es besteht dort nämlich die Möglichkeit, dass sie einen Ball abgekommen.“

Möwen gewöhnen sich ans Futter und werden so dreister

Ein Phänomen fällt den Rettungsschwimmer seit einigen Jahren besonders häufig auf. Manche Eltern seien durch die Handys so abgelenkt, dass sie ihre Kinder aus den Augen verlieren. Im vergangenen Jahr suchten die Rettungsschwimmer vier bis sechs Mal nach Kindern, die kurzzeitig nicht mehr aufzufinden waren. „Oft passiert das, wenn sie gleichaltrige Spielkameraden finden oder vor Schreck vor einer Wespe davonlaufen und ihre Eltern dann nicht mehr sehen.“

Ende Juni vergangenen Jahres kamen etliche Urlauber, Touristen und Einheimische an den Strand von Lubmin. Ein ähnliches Bild erwarten die Rettungsschwimmer auch in diesem Jahr. Quelle: Anne Ziebarth

Auch dass immer mehr Badegäste Möwen am Strand füttern, indem sie Brötchen oder Ähnliches in die Luft werfen, beobachtet Vogt mit Sorge. Der Grund: „Sie gewöhnen sich dran. Vor allem bei Kindern kann es passieren, dass die Möwen herunterfliegen und sich das Essen schnappen. Da kann es dann zu Kratzern durch die Kralle+n kommen, wenn die Kinder sich vor Schreck mit den Armen wehren.“ Vogt und die Kollegen hoffen, dass es in diesem Jahr zu keinen lebensgefährlichen Situationen am Lubminer Strand kommt. Aber wenn doch, sind sie wie immer gut vorbereitet.

Von Christin Lachmann