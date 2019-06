Lubmin

Die Arbeiten am Sportstadion in Lubmin sind auf der Zielgeraden: Der neue Belag für die Laufbahnen ist gelegt, erste Fußballspiele finden bereits statt. Vorarbeiter Stefan Dolereit und sein Kollege Manuel Freitag setzen die Zaunpfähle der Umrandung. Die Sanierung des Sportstadions war kein Pappenstil: Rund 1,8 Millionen Euro sind in das Vorhaben investiert worden. Dafür ist die Ausstattung aber auch zukunftsfähig –nicht nur eine Beregnungsanlage für die Rasenplätze wurde verbaut, auch neue Beleuchtungs- und Lautsprecheranlagen waren drin. Also Clou werden Sensoren in der Laufbahn verbaut, mit denen Läufer über eine Handy-App ihre präzisen Laufzeiten ermitteln können.

Anne Ziebarth