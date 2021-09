Luca Piwodda (FPA): Mit einem Bürgerrat nach Schwerin

Greifswald

Luca Piwodda ist der jüngste Bewerber in der Reihe der Direktkandidierenden in Greifswald. Der 21-jährige Greifswalder studiert derzeit Politik- und Geschichtswissenschaften an der Universität Greifswald. Politisch aktiv wurde er erstmals mit 15 Jahren. Damals schaute er bei der SPD vorbei und blieb für zwei Jahre. „Mit dieser Art und Weise der Parteiarbeit kam ich aber gar nicht klar“, sagt er heute. Wegen der Intransparenz, der mangelnden Bürgernähe und der Tatsache, dass junge Menschen nicht gehört würden, gründete er seine eigene Partei im Juni 2018 – die Freiparlamentarische Allianz (FPA). Er ist der Vorsitzende der Partei, die mittlerweile rund 200 Mitglieder zählt und schon einige kommunalpolitische Erfolge feiern konnte.

Die Kandidatur für die Landtagswahlen ist nur der nächste logische Schritt. Piwodda sagt, er brenne mit Herz und Seele für Politik. „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als für den Dienst an der Gemeinschaft zu arbeiten.“ Er hat auch schon viele Anliegen. Zum einen müssten junge Menschen politisch mehr Gehör finden. Die Gegnerschaft von Wirtschaft und Klimaschutz müsse beendet werden. Piwoddas Ansatz: „Nur wenn wir eine starke Wirtschaft und wirklichen Klimaschutz mit sozialer Verträglichkeit zusammendenken, können wir viel erreichen.“ Drittens sei es zwingend nötig, dass Jung und Alt wieder ins Gespräch kommen.

An der aktuellen Politik bemängelt Piwodda, dass die Bürgernähe fehle. „Mehr und mehr entsteht der Eindruck, dass die Sensoren bei den Politikerinnen und Politikern weg sind, wie die Stimmungen im Land erfasst werden.“ Statt nur für den Wahlkampf zu den Menschen zu kommen, wolle Piwodda nach dem 26. September mit dem permanenten Austausch weitermachen.

Jugendmitwirkgesetz, Bürgerrat und Amtszeitbegrenzung

Piwodda hat drei Kernziele. Er will ein Gesetz, das die Mitwirkung der Jugend festschreibt. „Das funktioniert mit Hilfe von Kinder- und Jugendräten, einem eigenen Jugendbudget im Haushalt sowie Kinder- und Jugendbeauftragten in den Städten und Gemeinden“, erklärt er. Zudem möchte er einen Bürgerrat aus 100 ausgelosten Personen, die repräsentativ für die Gesellschaft sind und den Landtag beraten. So sollten mehr Menschen repräsentiert werden. Der dritte Punkt fordert eine Amtszeitbegrenzung auf maximal 10 Jahre bei Politikern. „Mit Amtszeitbegrenzungen entsteht eine ganz neue Kultur, weil man stets neue Leute fördern muss und sich das System so regelmäßig erneuert.“ In Greifswald möchte Piwodda als Abgeordneter die Stadtteile besser vernetzen und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Von Philipp Schulz