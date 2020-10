Greifswald/Ludwigsburg

Vor fast einem Jahr hat das Land der Uni Greifswald 2,8 Millionen Euro für ein Zentrum zur Erforschung der Herrenhäuser in den neun Anrainerstaaten der Ostsee bewilligt. Das Land müsste noch einmal die gleiche Summe geben, dann könnte der Greifswalder Kunstgeschichtsprofessor Kilian Heck zur Eröffnungsparty einladen. Aber bisher gibt es keine Zusage aus Schwerin.

Land war nicht in Initiative eingebunden

„Wir verhandeln über die Landesmittel mit dem Finanzministerium“, sagt Henning Lipski, der Sprecher des Schweriner Bildungsministeriums, zum Stand. Allerdings sei die Initiative zur Einwerbung der Bundesmittel ohne Absprache mit dem Land erfolgt, informiert er.

Die Bereitschaft zur Kofinanzierung in Schwerin könnte steigen, wenn das Herrenhausforschungszentrum auf dem Gelände von Schloss Ludwigsburg angesiedelt wird, bestätigt der Greifswalder CDU-Landtagsabgeordnete Egbert Liskow auf OZ-Nachfrage. Versprechen könne er natürlich nichts. Aber die Möglichkeiten für ein solches Schlösserzentrum seien in dem vom Land erworbenen Schloss beziehungsweise den Nebengebäuden und dem Gelände ausgezeichnet. Das sieht auch Sascha Ott, Vorsitzender des Fördervereins für Ludwigsburg, so. Er hatte kürzlich auch Kilian Heck zu Gast, der sich von der Anlage beeindruckt gezeigt habe.

Denkmalgeschützter Rinderstall im Angebot

Aber bisher bevorzugt der Professor die leer stehende Alte Physik, zeigte sich aber bei einer Podiumsdiskussion Ende September in Greifswald offen, Ludwigsburg in geeigneter Form einzubeziehen und am Konzept für Ludwigsburg mitzuarbeiten.

Sowohl ein Einzug in die Alte Physik als auch eine Ansiedlung in Ludwigsburg sind indes Zukunftsprojekte. Denn es steht kein Gebäude zur Verfügung. Bund und Uni haben zwar die nötigen Millionen für die Sanierung der Alten Physik bereitgestellt, inklusive der Beseitigung der Kontaminierung mit Quecksilber. Aber bis das Haus von Wissenschaftlern genutzt werden kann, dauert es noch wenigstens fünf Jahre, schätzt Ott ein. 2025 stünde auf jeden Fall auch der große denkmalgeschützte Rinderstall zur Verfügung. Er könnte sich auch für eine Ausstellung zu den Herrenhäusern in Osteuropa eignen, das zum Forschungsgebiet des Zentrums gehört. „Er ist 82 Meter lang und 18 Meter breit“, so Ott. „Und er wird eher fertig als die Alte Physik“. Der Rinderstall gehört dem Förderverein.

Erst einmal muss Projekt verstetigt werden

Ohnehin sind die Bundesgelder nur für drei Jahre bewilligt, sowohl die Alte Physik als auch der Kuhstall kommen nur als Forschungszentrum ins Spiel, wenn es eine Verlängerung, eine Verstetigung des Forschungsprojektes gibt. Damit das passiert, will Heck Folgeanträge auf Förderung stellen.

„Es gibt auch Möglichkeiten, in Ludwigsburg zu bauen, zum Beispiel für Übernachtungen, Schulungen, Seminare und Tagungen“, ergänzt Sascha Ott. Raum dafür wäre zum Beispiel zwischen dem Rinderstall und dem Speichergebäude mit dem Eingang zum Schloss. Auch mit dem Rad und nicht nur dem Auto ist es von Greifswald zum Schlossgelände nicht weit und nach der vorgesehenen Sanierung des Fähranlegers Ludwigsburg werde es eine zweite attraktive Strecke geben, wirbt Ott für seine Idee. „Es muss nicht alles in Greifswald sein.“

Schloss steht nicht zur Verfügung

Das Schloss gehört samt Zuwegung und dem sogenannten Wirtschaftsriegel seit diesem Jahr dem Land. Das für die Herzogin Hedwig Sophie im 16. Jahrhundert gebaute Schloss stehe allerdings nicht den Forschern zur Verfügung, so Ott. Dafür gebe es bereits andere Vorstellungen.

Egbert Liskow, der viele Jahre für den Erwerb Ludwigsburgs durch das Land kämpfte, unterstützt die Vorstellungen des Fördervereins. Eine Ausstellung zu den Schlössern in Hinterpommern und Ostpreußen, die Forschung zu diesen Objekten sei eine gute Ergänzung des Pommerschen Landesmuseums, das über das Bundesvertriebenengesetz 50 Prozent seiner Zuwendungen erhält. Liskow tritt dafür ein, dass das Landesmuseum künftiger Betreiber des Schlosses wird.

