Gützkow

167 Solarmodule wurden in der Nacht zum Mittwoch aus einem Agrarbetrieb in der Gemeinde Lüssow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestohlen. Die Diebe drangen trotz sicherer Umzäunung des Geländes in den Betrieb ein.

Die Bauteile lagerten noch verpackt auf Paletten und sollten zu einer Fotovoltaikanlage, einer Anlage, die Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandelt, montiert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 16 500 Euro.

Von OZ