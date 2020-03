Lungenmediziner: Wald ist das Gesündeste überhaupt

Heringsdorf

„Ab in den Wald!“ Das ist eindeutige Botschaft von Prof. Andreas Trabandt aus der Heringsdorfer Reha-Klinik Usedom. Der Chefarzt für Innere Medizin und Leiter der Facharzt für Pneumologie, Rheumatologie, Allergologie und Physikalische Medizin arbeitet seit Jahren mit Lungenkranken. In einer offenen Pilotstudie der Heringsdorfer Reha-Klinik gemeinsam mit Prof. Katrin Kraft, Inhaberin des Lehrstuhls für Naturheilkunde der Uni Rostock, dem Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern und dem Bäderverband MV wurde bei Patienten mit fortgeschrittener Lungenerkrankung Atemtherapie gemacht. Diese identischen Übungen fand einmal im geschlossenen Raum statt und einmal im Wald.

„Die Ergebnisse haben selbst uns Mediziner erstaunt, weil wir sie so nicht erwartet hatten. Die Wald-Patienten hatten nicht nur bessere Kondition bei allen Übungen, sondern das Lungenvolumen war messbar deutlich besser geworden“, erklärt Prof. Trabandt. Daraus leiten er und seine Kollegen die eindeutige Botschaft ab, dass es nichts Gesünderes als den Wald gebe. „Jede Minute, die der Mensch im Wald verbringt, dient seiner Gesundheit“, sagt er.

In der jetzigen Corona-Krise hat lautet deshalb sein unmissverständlicher Rat: „Ab in den Wald. Zwar gibt es im Baumarkt auch Holz, aber die Luft dort ist schlecht.“ Er empfiehlt, den Waldspaziergang zu nutzen, um auch Dehnungsübungen sowie Liegestütze am Baum auszuführen. „Es hilft Ihrer Lunge in jedem Fall“, versichert der Pneumologe.

Von Cornelia Meerkatz