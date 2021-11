Greifswald/Schwerin

Die Landesregierung MV wollte zum Ende des Schulhalbjahres in den Grundschulen des Landes ein neues Zeugnis einführen. Als der Greifswalder Frank Hardtke, Vater eines Erstklässlers, das neue Zeugnis sieht, ist er entsetzt. „Dieses Zeugnis konterkariert doch jegliche Motivation der Kinder“, sagt Frank Hardtke, der auch in der Greifswalder Bürgerschaft sitzt. „Für die Schüler entsteht der Eindruck, sie sind schlecht, selbst wenn sie richtig gut sind. Es muss möglich sein, die Bestnote zu erreichen“, fordert der Vater.

Das Zeugnis bewertet das Kind nicht danach, ob es sehr gute, gute oder schlechte Leistungen in diesem Schulhalbjahr erbracht hat, sondern danach, welche Kompetenzen das Kind am Ende der zweiten Klasse erreicht haben soll. Erst dann ist die bestmögliche Bewertung, ein A, möglich.

Ministerium verschiebt Einführung des neuen Zeugnisses

Um es vorwegzunehmen: Nach massivem Protest ist die Einführung des sogenannten kompetenzorientierten Zeugnisses vorerst verschoben worden. Das bestätigt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums MV. „Wir sammeln derzeit alle Rückmeldungen zum kompetenzorientieren Zeugnis, um uns ein Bild zu machen. Inwieweit es nach der Auswertung Änderungen geben wird, werden wir sehen“, sagt Lipski. Ein neuer Termin für die Einführung steht bislang nicht. „Wir nehmen uns hierfür mehr Zeit und werden uns mit den Fachvertreterinnen und Fachvertretern weiter austauschen“, so Lipski.

Noten erst ab Klasse drei

Aber wieso soll es dieses neue Zeugnis überhaupt geben? Hintergrund der geplanten Neuregelung ist die Schulgesetznovelle, die im November 2019 von der Landesregierung verabschiedet wurde. Sie sieht vor, dass Schulnoten erst ab Klasse drei erteilt werden und der ausformulierte Lernbericht in Klasse eins uns zwei durch ein sogenanntes kompetenzorientiertes Zeugnis ersetzt wird. „Ein kompetenzorientiertes Zeugnis hat gegenüber einem Lernbericht den Vorteil, dass die gesamte Lernentwicklung eines Kindes aufgezeigt beziehungsweise dokumentiert wird“, erklärt Lipski.

Elternrat fordert verständliche und praktikable Lösung

Dieses grundsätzliche Anliegen als eine neue Art der Leistungseinschätzung lehnt der Landeselternrat nicht grundsätzlich ab. „Wir diskutieren schon lange darüber, von den Noten wegzukommen und stattdessen die Stärken und Schwächen der Schüler zu beschreiben. Das setzt voraus, dass die einzelnen Beschreibungen vergleichbar, verständlich und praktikabel sind, landes- und schulweit“, sagt Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates.

Doch genau das sei bei dem bisher geplanten Zeugnis nicht gegeben. Darin sind acht Bewertungsbuchstaben vorgesehen. Das schlechtestmögliche Ergebnis soll ein H sein. Wenn ein Kind nun richtig gut ist, kann es auf der Bewertungsskala trotzdem maximal ein E erreichen. Das geht aus dem Erläuterungstext des Ministeriums hervor. „Wer in der ersten Klasse ist, kann doch zwangsläufig nicht die Kompetenzerwartung der zweiten Klasse erfüllen“, sagt Hardtke. Er ist überzeugt, dass Kinder sehr wohl verstehen, dass so ein Kreuz im hinteren Bereich kein sehr gutes Ergebnis ist. 

Geplantes Zeugnis sieht 16 Unterpunkte bei Deutsch vor

Neben den Buchstaben A bis H als Bewertungsmaßstab ist jedes Unterrichtsfach in mehrere Unterpunkte aufgegliedert. Zum Fach Deutsch beispielsweise gehören 16 Punkte, die vom Lehrer oder von der Lehrerin einzeln bewertet werden sollen. Hierzu zählen „Gespräche führen und zu anderen sprechen“, „verstehend zuhören“, „über Schreibfertigkeiten verfügen“, „über Leseerfahrung verfügen“ oder „grundlegend sprachliche Strukturen und Begriffe erkennen und verwenden“.

Auch Lehrer sehen Überarbeitungsbedarf

Neben dem Landeselternrat konstatieren auch der Grundschulverband und der Schulleitungsverband Überarbeitungsbedarf. „Wir haben Probleme mit dem Zeugnis gesehen und diese an den Schulrat weitergegeben“, sagt Sabine Bast, kommissarische Schulleiterin der Erich-Weinert-Schule in Greifswald. Sie begrüßt, dass das Bildungsministerium das Zeugnis nun überarbeitet, möchte sich in der Presse zum Thema nicht weiter äußern. Ähnlich formuliert es Ute Prochnow, Leiterin der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Greifswald. Sie ergänzt: „Als Schule setzen wir uns dafür ein, dass ein Zeugnis entwickelt wird, das für Schüler, Eltern und Lehrer gleichermaßen gut verständlich und selbsterklärend ist.“ Die Leiterinnen der Krullschule, der Greifschule und der Nexöschule wollen sich auf die OZ-Anfrage hin nicht äußern.

Hoffnung auf bessere Kommunikation

Mario Riedel, der Vorsitzende des Kreiselternrates, weist darauf hin, dass durch die Bildung der neuen Landesregierung und die Übergabe des Bildungsministeriums von der SPD an die Linke weitere zeitliche Verzögerungen entstehen werden. Er hofft jedoch, dass sich die Kommunikation unter der künftigen Bildungsministerium Simone Oldenburg (Linke) verbessern wird. „Als Kreiselternrat möchten wir nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, sagt Riedel. Leider komme es zu oft vor, dass der Elternrat nicht oder zu spät einbezogen wird.

