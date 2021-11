Rostock/Greifswald

Die vierte Welle stößt auf ausgelaugte Klinikmitarbeiter. Mit den steigenden Corona-Inzidenzen wächst die Furcht vor vergleichbaren Situationen in den Kliniken wie vor einem Jahr. Die Gewerkschaft Verdi wirft den Krankenhausbetreibern im Land und der Landespolitik vor, die Chance auf Verbesserungen für das Personal vertan zu haben. „Außer dem Klatschen vom Balkon und großen Sonntagsreden ist nichts passiert“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher von Verdi Nord, Steffen Kühhirt. Das Personal sei nach der zweiten und dritten Corona-Welle ausgelaugt und stehe nun vor den Herausforderungen einer vierten Welle.

Die Stimmung brodelt. Auch in den landeseigenen Kliniken, die als Maximalversorger die meisten Patienten auf Intensivstationen behandeln. Die Pflegekräfte seien coronamüde, erzählt eine Intensivpflegeschwester aus Greifswald. Die belastende Arbeit in Schutzanzügen in den schwarzen Bereichen mit infizierten Patienten, die Corona-Prämie – 1500 Euro von der Politik versprochen – sei als Rohrkrepierer nur bei einem Teil der Mitarbeiter angekommen. Nun die vierte Welle. „Corona hat viel mit den Mitarbeitern gemacht“, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte.

„Arbeitskräftemangel haben wir kräftig“

300 Euro mehr Lohn, fordern die Angestellten in den landeseigenen Kliniken. Dazu angemessene Zuschläge für Wochenenddienste und Nachtschichten. Am Montag gibt es an der Uni-Medizin Greifswald den ersten Warnstreik.

Immer wieder werde auf Stationen an der gesetzlich zulässigen Personaluntergrenze gearbeitet, so die Mitarbeiterin. Nachtschichten auf Normalstationen würden teilweise nur mit einer ausgebildeten Fachkraft abgedeckt. Viele Pflegekräfte seien nicht mehr gewillt, in den schwarzen Bereichen mit den Corona-Patienten zu arbeiten. Die Meldungen zu Impfdurchbrüchen verunsicherten. „Einen Arbeitskräftemangel haben wir kräftig, nicht nur durch Corona, den hatten wir bereits vorher.“

Andere Perspektive, andere Einschätzung: Der mit der Corona-Pandemie befürchtete große Personalschwund ist nach Angaben der Arbeitgeber an den Krankenhäusern in MV ausgeblieben. Nach Einschätzung der Krankenhausgesellschaft MV hat sich die Personalsituation in der Summe während der Pandemie hierzulande nicht wesentlich verändert. Regional sei es zu Wechseln zwischen den Krankenhäusern gekommen, so Geschäftsführer Uwe Borchmann. Aber die physische und psychische Belastung der Mitarbeiter wird auch auf Arbeitgeberseite gesehen. „Unser medizinisches Personal arbeitet über der Belastungsgrenze und das geht nicht mehr lange gut.“

Kliniken: Personalbestand nicht niedriger als im Herbst 2020

Aus Rostock, Greifswald, Wismar und Stralsund hieß es, dass man insgesamt mit einem ähnlich hohen Personalbestand in den Winter gehe wie im vergangenen Jahr. Ein ähnlich hoher Personalbestand wie 2020 heißt allerdings nicht, dass ausreichend Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Es gebe einen seit Jahren anhaltenden Fachkräftemangel, sagt der Greifswalder Pflegevorstand Peter Hingst. Um diesen zu beheben, benötigte das Klinikum rund fünf Prozent mehr Pflegepersonal. Ein Weg, den Mangel zu beheben: Es werde mehr ausgebildet als noch vor Jahren, sagt Hingst.

An der Uni-Medizin Rostock kommt es nach Angaben der Klinik immer wieder mal zu Bettensperrungen, weil kurzfristig Pflegepersonal fehlt. „Die Personalsituation im Intensivpflegebereich ist angespannt“, sagt Pflegevorständin Annett Laban. Ein Problem, das auch aus anderen Kliniken bekannt sei. Durch Corona stiegen die Bedarfe an intensivmedizinischer Versorgung. Das Problem, so die Befürchtung, werde sich verstärken.

Zu hoher wirtschaftlicher Druck auf Uni-Kliniken?

Gewerkschafter Steffen Kühhirt wirft der Bundes- und Landespolitik vor, die Augen vor den auf die Krankenhäuser zurollenden Problemen verschlossen zu haben. „Aus der Erfahrung der Corona-Pandemie hätte man die Beschäftigten aufwerten müssen – durch Ausschüttung einer Corona-Prämie, die ihren Namen verdient, durch Investitionen in die Ausbildung und in die Rückgewinnung ausgeschiedener Pflegekräfte.“ Die landeseigenen Kliniken als Maximalversorger müssten von der Last befreit werden, ein Bilanzplus zu erwirtschaften.

Der Greifswalder Pflegevorstand Peter Hingst befürchtet: Die Folgen einer vierten Welle werden vor allem die Patienten zu spüren bekommen, die auf eine Hüft-OP oder andere verschiebbare Eingriffe warten. Sorgen bereiten ihm und den anderen Kliniken die nicht hausgemachten Personalausfälle. Mitarbeiter müssten zu Hause bleiben, weil sie in Quarantäne sind oder ihre Kinder betreuen, die infiziert oder in Quarantäne sind.

Auf den Intensivstationen der Greifswalder Uni-Medizin und den unmittelbar angrenzenden Bereichen wie der Wachstation liegt die Impfquote zwischen 84 und 93 Prozent. In Rostock seien mehr als 90 Prozent der patientennah arbeitenden Mitarbeiter geimpft. Im Sana-Hanse-Klinikum in Wismar sind rund 70 Prozent der Mitarbeiter geimpft. „Ich halte es für zwingend notwendig, dass auch Klinikmitarbeiter sich impfen lassen, damit wir die Versorgung weiter sicherstellen können“, sagt Geschäftsführer Michael Jürgensen.

Impfen ja, sagt auch Gewerkschafter Kühhirt. Aber eine generelle Impfpflicht halte er für schwierig. Das bedeute, dass Beschäftigte, die sich nicht impfen lassen wollen, sich freistellen lassen. „Das wäre eine echte Bedrohung für die Krankenhausversorgung.“

Von Martina Rathke