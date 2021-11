Rostock

In MV werden die freien Betten auf den Intensivstationen knapp. In Schwerin und im Landkreis Vorpommern-Greifswald waren am Donnerstag weniger als zehn Prozent der Betten auf Intensivstationen verfügbar. Diese Werte werden von der Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI) als besonders kritisch angesehen.

Dennoch rechnet die Landeskrankenhausgesellschaft KGMV damit, dass Kliniken in MV noch im November Intensivpatienten aus Bundesländern, in denen die Situation noch dramatischer ist, übernehmen soll.

Besonders kritisch

Im Kreis Vorpommern-Greifswald, in dem auch das Uniklinikum Greifswald liegt, sind laut DIVI 145 Betten belegt, elf sind frei (7,05 Prozent). In Schwerin sind von 52 Betten noch vier verfügbar (7,69 Prozent). In ganz MV liegt der Schnitt bei 11,1 Prozent. Werte, die überregional über längere Zeit unter 15 Prozent liegen, gelten bereits als problematisch.

„Wir sehen die Entwicklung mit Sorge und erwarten, in den kommenden 14 Tagen Patienten aus anderen Bundesländern aufnehmen zu müssen, da die dortigen Intensivstationen bereits jetzt an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen sind“, sagt Uwe Borchmann, Geschäftsführer der KGMV. Wie viele dies sein werden und in welchen Krankenhäusern sie untergebracht werden können, ließ Borchmann offen.

Geringe Kapazitäten

MV gehört mit Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu einem sogenannten Kleeblatt, in dem sich die Kliniken gegenseitig aushelfen sollen. Im Dezember 2020 waren schon einmal Corona-Patienten nach MV überführt worden: Damals waren es zehn Schwerkranke aus Sachsen.

Über dem als problematisch angesehenen Wert von 15 Prozent liegen in MV derzeit nur Nordwestmecklenburg und der Landkreis Rostock. Allerdings sind dort die Kapazitäten der Intensivstationen ohnehin gering: In Nordwestmecklenburg etwa waren am Donnerstag zwar knapp 30 Prozent der Betten frei, das waren aber in Zahlen gerade einmal sechs. Im Landkreis Rostock waren 20 Prozent frei, das entspricht neun Betten.

Etwa zehn Prozent Corona-Kranke

Die hohe Auslastung der Intensivstationen liegt in MV aber nur zu einem relativ geringen Teil an Corona-Infizierten: Sie belegen insgesamt 63 von 603 Intensivbetten im Land, also rund zehn Prozent. Allerdings müssen 32 von ihnen beatmet werden, was einen besonders hohen Pflegeaufwand bedeutet.

Am schwierigsten ist die Situation derzeit nicht in Bayern, Sachsen oder Thüringen, wo die mit Abstand höchsten Inzidenzen verzeichnet werden, sondern in Berlin: Dort sind nur 7,3 Prozent der Intensivbetten frei. In Bayern sind es 9,4 Prozent. In Sachsen (12,2 Prozent ) und Thüringen (12,7 Prozent) sind prozentual sogar mehr Betten frei als in MV.

Rechtzeitig gegensteuern

Borchmann geht davon aus, dass ein noch größerer Betten-Engpass in MV noch abzuwenden ist, sofern rechtzeitig gegengesteuert wird: „Wenn unsere Landesregierung umgehend alle zur Kontaktreduzierung notwendigen Maßnahmen ergreift, können wir die eigene Überlastungssituation noch vermeiden, wenn wir gleichzeitig zeitnah flächendeckend boostern.“

Ähnlich äußerte sich der Greifswalder Bio-Informatiker Lars Kaderali, der auch die Landesregierung mit Corona-Prognosen berät: „Wir sind auch überrascht davon, wie schnell dieser Anstieg ist“, sagte er. Als mögliche Gründe nannte er eine hohe Dunkelziffer nicht bekannter Corona-Infektionen – etwa wegen überlasteter Gesundheitsämter – sowie die Aggressivität der Delta-Variante.

Überlaufen nicht mehr zu verhindern

Zwar zeige sich in den Daten der erwartete Impfeffekt, dass bei steigenden Neuinfektionen die Auslastung der Intensivstationen nicht mehr so stark steigt. „Aber den sieht man viel schwächer als erwartet.“ Halte die derzeitige Entwicklung an, gelangten die Intensivstationen im Land in zwei bis drei Wochen an ihre Kapazitätsgrenzen – also zu der Zeit, in der Borchmann die Übernahme von Kranken aus anderen Ländern erwartet. „Das lässt sich eigentlich schon nicht mehr verhindern, weil diese Patienten sind schon infiziert“, so Kaderali. Die Lage sei dramatisch.

Es komme jetzt darauf an, die Geschwindigkeit zu bremsen. Die Politik müsse schnell reagieren. „Das geht richtig fix jetzt.“ Was passieren könne, wenn die Krankenhäuser überlastet sind, habe man während der ersten Corona-Welle in Italien gesehen. Es sei nicht ausgeschlossen, „dass wir in so ein Szenario laufen können“. Es sei wichtig, sich bewusst zu machen, dass es sich echt um einen Notfall handelt. „Das ist irgendwie in der Bevölkerung, glaube ich, noch nicht angekommen.“

Von Axel Büssem und Christopher Hirsch