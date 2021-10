Rostock/Schwerin

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen im Land fordert Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) eine Impfpflicht für Mitarbeiter in der Pflege. „Es ist mein Ziel, eine Impfpflicht für Pflegepersonal rechtssicher hinzubekommen“, sagte sie am Sonnabend dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“.

Ein Vorstoß, der von Marion Markert-Kunze, Leiterin des Nordlicht-Pflegedienstes in Stralsund und Greifswald, begrüßt wird. „Ich finde das gut. Wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel steht, sollte man eine Impfung zur Pflicht machen“, betont sie. „Wir müssen an die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der älteren Menschen denken.“

Marion Markert-Kunze (58), Chefin Nordlicht-Pflegdienst Quelle: Christian Rödel

Grundsätzlich solle jeder machen, was er für richtig hält. „Wenn ungeimpfte Mitarbeiter aber auf Partys gehen und viele Kontakte haben und dann in die Pflege gehen, halte ich das für unverantwortlich.“ 130 Mitarbeiterin beschäftigt die Inhaberin des Pflegedienstes. Angst, durch eine mögliche Impfpflicht Mitarbeiter zu verlieren, hat sie nicht. „Wer in der Pflege arbeiten möchte, lässt sich impfen.“

Impfpflicht als Hürde?

Anders sieht das der Regionalleiter der Caritas in Rostock, Andreas Meindl. „Das Problem ist, dass wir sowieso kaum an Personal kommen. Das ist eine riesen Herausforderung. Jede weitere Hürde kann bedeuten, dass der Job unattraktiver wird“, gibt er zu bedenken.

Andreas Meindl, Regionalleiter der Caritas in Rostock Quelle: Hoppe Thomas

Dennoch unterstützt die Caritas Impfaktionen, empfiehlt den Mitarbeitern eine Immunisierung. „Wer sich nicht impfen lassen möchte, sollte aber nicht gezwungen werden“, betont Meindl.

Dem stimmt auch Holger Preusche, der mit seinem Pflegedienst auf der Insel Usedom unterwegs ist, zu. Etwa die Hälfte der Belegschaft ist vollständig geimpft. „Ich werde meine Leute nicht zwingen. Die Führung hat sich impfen lassen, um mit gutem Beispiel voran zu gehen. Und weil wir das für wichtig halten“, sagt der Chef. „Aber ich kenne viele Mitarbeiter im medizinischen Bereich, die Angst und Bedenken davor haben.“

Holger Preusche aus Zinnowitz Quelle: Hannes Ewert

Preusche fordert einheitliche Regeln. „Klar haben Menschen im medizinischen Bereich mehr Kontakte – aber wenn, dann muss eine generelle Impfpflicht bundesweit und für alle Branchen beschlossen werden.“

17 Tote in Bad Doberan

Bereits Mitte Oktober äußerte Stefanie Drese sich der OZ gegenüber kritisch über den relativ geringen Impfstand bei Mitarbeitern in der Pflege. „In manchen Einrichtungen beträgt dieser unter 50 Prozent. Das ist völlig inakzeptabel.“

OZ-Umfrage: Sollte für Mitarbeiter in Pflegeheimen eine Impfpflicht gelten?

Anlass für die jüngste Forderung sind unter anderem Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen des Landes. So infizierten sich im Oktober Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums „Am Tempelberg“ in Bad Doberan. Sandra Hirsack, Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums der Volkssolidarität, spricht mittlerweile von 17 Verstorbenen. Ob es weitere Infizierte gibt, konnte Hirsack am Sonnabend noch nicht sagen. „Ich warte noch auf das Gesundheitsamt und die Auswertung der PCR-Testungen, die am Freitag im Haus waren.“

Einrichtungen nicht allein lassen

Die Einrichtungsleiterin begrüßt den Vorstoß der Sozialministerin. „Es ist schön, dass es endlich mal eine klare Ansage der Politik gibt. Das hätte schon viel früher kommen müssen“, betont sie. Bei der Impf-Frage handle es sich um ein sensibles Thema, mit dem die Einrichtungen nicht allein gelassen werden dürfen. „Es ist schwierig, von der Leitung von Pflegeeinrichtungen zu verlangen, die Mitarbeiter dazu zu zwingen, ohne dass sie irgendeine Handhabe hat.“

Seit Ende des Sommers habe es neun Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen im Nordosten gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums 75 Prozent der Pflegekräfte geimpft. Die Impfpflicht muss laut Drese bundesweit im Infektionsschutzgesetz geregelt werden. Wegen juristischer Schwierigkeiten sei das in diesem Winter voraussichtlich noch nicht zu erreichen.

Von Katharina Ahlers