Rostock

Sie müssen sich mit dem Applaus der Menschen begnügen: Während Tausende Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in MV Ende des Jahres bis zu 600 Euro Corona-Prämie erhalten haben, gehen ausgerechnet die zusammen rund 8000 Mitarbeiter in den größten Kliniken des Landes leer aus. Weder die Uni-Medizin in Rostock noch das Universitätsklinikum in Greifswald dürfen ihren Mitarbeitern in der Pflege, in der Küche, in den Laboren einen Bonus zahlen. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer „absoluten Ungerechtigkeit“.

Prämie für alle in der Verwaltung

Für Beschäftigte von Bund und Ländern hatte Verdi 2020 Sonderzahlungen in der Krise ausgehandelt: Je kleiner das Grundgehalt, desto höher der Pandemie-Bonus. So erhielten Ende des Jahres beispielsweise Sekretärinnen, Hausmeister oder auch Mitarbeiter im Grünamt der Hansestadt Rostock 600 Euro. Für Sachbearbeiter – zum Beispiel im Sozialamt oder auch im Bauamt – gab es je nach Entgeltgruppe 400 Euro. Die Führungskräfte – Amtsleiter etwa oder auch Juristen – erhielten 300 Euro. Auch Auszubildende erhielten eine Prämie – ebenfalls mehr als 200 Euro.

Anzeige

Auch alle Mitarbeiter – ausgenommen waren nur die Ärzte – des städtischen Südstadt-Krankenhauses in Rostock sind finanziell für ihren Einsatz in der Pandemie belohnt worden: „Von der Sekretärin über die Mitarbeiter in der Pflege bis hin zur Küche: Wir haben jedem bis zu 600 Euro ausgezahlt“, sagt Klinik-Direktor Steffen Vollrath. „Unsere Mitarbeiter haben diese Prämie verdient: Sie haben in der ersten Reihe gegen das Virus gekämpft – und tun es noch immer.“

Corona-Bonus für Angestellte im öffentlichen Dienst Entgeltgruppen Beispiele Monatsgehalt (brutto) Corona-Bonus 1 bis 8 einfache Sachbearbeiter, Hausmeister, Sekretärinnen, Mitarbeiter im Grünamt bis max. 3474,11,11 € 600 € 9a - 12 Sachbearbeiter beispielsweise im Sozialamt, in der Wohngeldstelle, im Bauamt 5790,26 € 400 € 13 - 15 Abteilungs- und Amtsleiter, Juristen 6921,06 € 300 €

Kliniken hatten zu wenig Corona-Patienten

Das gilt auch für die beiden Uni-Kliniken im Land. Nur dort wird es keine finanzielle Belohnung für die Belegschaft geben: Denn erstens haben die beiden größten Kliniken im Land einen eigenen Tarif-Vertrag, der eine solche Sonderzahlung nicht vorsieht, und für Prämien aus dem großen Topf des Bundes war die Corona-Lage im Frühjahr in MV „zu entspannt“.

„Unsere Mitarbeiter sind laut Gesetz nicht anspruchsberechtigt“, sagt Susanne Schimke, Sprecherin der Uni-Medizin in Rostock. Denn im Krankenhausfinanzierungsgesetzt heißt es, dass große Kliniken mit mehr als 500 Betten nur dann Geld für Prämien bekommen und auszahlen dürfen, wenn sie bis Ende Mai mindestens 50 Covid-19-Patienten behandelt haben. „Diese Zahlen haben wir in der UMR nicht erreicht“, so Schimke. Der Personalrat der Uni-Klinik Greifswald bestätigt, dass die Mitarbeiter dort ebenfalls leer ausgehen. Auch die Helios-Klinik in Schwerin, eines der größten privaten Krankenhäuser im Land, darf keine Prämien zahlen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verdi : Regeln sind ungerecht

Dass ausgerechnet jene, die schwerstkranke Covid-19-Patienten behandeln, keine Corona-Prämie bekommen – daran gibt es nun Kritik von vielen Seiten: „Das Personal der Uni-Klinik wird mit Klatschen belohnt und die Leute vom Amt mit 600 Euro? Wo ist da die Gerechtigkeit?“, fragt eine OZ-Leserin per Mail. Auch Michael Pfeifer, Bezirks-Vize der Gewerkschaft Verdi, ist sauer: „Die Regelung ist ungerecht. Die Politik war nicht bereit, alle gleich zu belohnen.“ Der Personalrat der Rostocker Uni-Medizin sagt, ein Bonus wäre „ein Signal der Wertschätzung“ gewesen – aber: „In MV hat aber der Gesetzgeber derzeit, anders als zum Beispiel in Schleswig-Holstein, dafür keine Grundlage geschaffen.“

Mathias Brodkorb ( SPD), der Aufsichtsratschef der beiden Uni-Kliniken, fordert vom Bund ein Einlenken: „Die Mitarbeiter aller Kliniken in Deutschland haben in der Corona-Krise besondere Lasten geschultert und sich auch für uns allen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Ich kann daher nur hoffen, dass der Bund im Lichte der aktuellen Entwicklung seine Position noch einmal überdenkt und Abhilfe schafft. Der Diskussion über die neue Wertschätzung von Gesundheitsberufen sollten auch Taten folgen.“ Er bedauere sehr, dass „seine“ Mitarbeiter bisher leer ausgehen sollen.

Lesen Sie auch: Impfkampagne in MV: Erste Benachrichtigungen an Senioren über 80 verschickt Inzidenz über 200: Erster Landkreis in MV ist jetzt Corona-Hochrisikogebiet

Von Andreas Meyer