Schlatkow

Sirenen, Explosionen, Panzer, Trümmer, Tote – über Nacht wurden Julia Prokopowa, ihr Sohn und ihre Schwester aus dem Leben und Alltag in der Ukraine gerissen. „Man kann nicht glauben, dass die Russen weitermachen. Dass es kein Ende gibt und man denkt: Die müssen doch mal aufhören. Irgendwo muss es noch Grenzen geben und die Menschen halt machen“, erzählt Prokopowa und redet weiter: „Das sind keine russischen Soldaten – das ist eine Horde Marodeure und Söldner, die plündern und rauben und töten.“

Gnade, moralische Grenzen und Empathie: All das hat keinen Platz mitten in dem Kriegsgeschehen. „So viel habe ich in meinem ganzen Leben nicht geweint. Die Sicherheit, eine Unbeschwertheit und bestimmte Leichtigkeit im Leben, die ganz normal sind, wurden uns genommen. Es bleibt nur Angst“, so Prokopowa weiter.

Aus dem Leben gerissen - Julia Prokopowa unbeschwert vor dem Krieg. Quelle: privat

Die pensionierte Kriminalpolizistin und juristische Beraterin lebte zusammen mit ihrem Sohn Vladyslav in Tschernihiw, nördlich von Kiew gelegen, angrenzend an Belarus und Russland. „Ich habe hart gearbeitet, damit wir ein gutes Leben führen können und es meinen Kindern an nichts mangelt. Wir hatten uns ein schönes Leben aufgebaut“, beschreibt die 49-Jährige. Eine große Wohnung mitten in der Stadt, ein Ferienhaus nicht weit davon entfernt, der Sohn, der auf einer Privatschule die beste Ausbildung erhalten sollte: Von all dem ist nun nichts mehr übrig.

Während sie über ihre Geschichte spricht, sitzt sie zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Schwester in einer Ferienwohnung in Schlatkow, rund 30 Kilometer von Greifswald entfernt, in der sie vorübergehend untergekommen sind. Ihren ältesten Sohn und ihren Partner musste sie zurücklassen. Sie befinden sich mitten in diesem Kampf, um ein Land, das vor sieben Wochen über Nacht angegriffen wurde.

Raketen, Explosionen, Sirenengeheul – alles ging so schnell

Laut Schätzungen der Uno sind rund 4,3 Millionen Ukrainer geflohen. Julia Prokopowa ist eine von ihnen. An den Tag vor anderthalb Monaten, der ihr Leben komplett veränderte, erinnert sie sich noch ganz genau. Um 5 Uhr morgens klingelte das Telefon. Ihre Assistentin war dran und sagte: „Schnapp dir deinen Sohn. Ihr müsst hier weg. Es ist Krieg.“

„Ich war so verwundert. Im Fernsehen oder den Nachrichten ist nichts zu sehen oder zu hören“, sagt Prokopowa. Doch irgendetwas stimmte nicht, sie folgte der Warnung und fuhr zu ihrer Schwester, die am Rand der Stadt lebte. „Als wir dort ankamen, ging es auch los. Raketen streiften den Himmel, Explosionen aus allen Richtungen, Sirenengeheul und Durchsagen, dass die Anwohner die Häuser verlassen sollen“, erinnert sich die Ukrainerin.

Zusammen ging es zurück zu ihrer Wohnung, bis auch das Wohnhaus ins Visier der Angreifer geriet. „Als mein Kater sich unter der Badewanne versteckte, wusste ich: Wir müssen hier raus. Wir konnten vorher schon Explosionen in der Umgebung beobachten. Aber es waren doch nur Zivilisten im Haus“, betont die Geflohene.

„Es ist schlimmer als im zweiten Weltkrieg“

Es blieb keine Zeit zu packen, als der Wohnblock, in dem Julia Prokopowa und ihr Sohn lebten, angegriffen wurde. Quelle: privat

In der Hektik konnte die Familie nicht packen. Der Sohn schnappte sich den Kater, die Frauen Papiere und Mäntel. „Das verfolgt mich immer noch. Wir konnten es einfach nicht glauben, dass es wirklich bis zum Äußersten geht“, sagt Prokopowa und bemerkt: „Es ist schlimmer als im Zweiten Weltkrieg. Die zielen bewusst auf die gesamte Infrastruktur, Krankenhäuser, Gasdepots, Geschäfte, Bibliotheken und sind sogar mit Panzern über einen Friedhof gefahren, um eine Kirche zu beschießen.“

Als sie verstanden, dass es nicht aufhört und immer unsicherer wird, blieb nur die Flucht aus der Stadt. „Ich kann nicht meinen Sohn auf dem Bahnhof schlafen lassen bei minus zwölf Grad und auf den Tod warten“, verdeutlicht Prokopowa. Die Stadt wurde bereits eingekesselt, es schien, als gebe es kein Herauskommen mehr.

„Sieben Tage haben sich wie eine Ewigkeit angefühlt“

Eine fremde Frau und drei Kinder begegnete ihnen auf dem Weg. „Wir haben sie mitgenommen und wollten nur noch weg. Doch die Straßen wurden gesperrt. Ich habe alte Kollegen von der Polizei gesehen und sie angefleht uns durchzulassen“, erzählt Prokopowa. Sie wollten schon umdrehen, doch dann hieß es: „Du hast zwei Minuten. Ein Korridor öffnet sich.“

Das Szenarium zog sich bis Kiew fort. „Wir mussten an Kiew vorbei, Belarus war keine Option und in der anderen Richtung ist Russland. Eine Blechlawine vor uns, mehr als zehn Kilometer Autos und nichts bewegt sich“, erzählt Prokopowa und beschreibt: „Über unsere Köpfe hinweg wurde geschossen. Überall waren Scharfschützen, die auf jeden zielten. Dieser immense Druck und die Verantwortung für das Leben meiner Familie und der fremden Menschen – es war nur schrecklich.“

Sie kamen davon und konnten sich retten. Die Bilder und Angst bleiben bis heute. „Menschen, die am Rand stehenblieben und Angehörige begruben, Autos, die nicht weiter fuhren. Das kann man sich nicht vorstellen. Sieben Tage haben sich wie eine Ewigkeit angefühlt“, fasst die Geflohene zusammen.

Durch die Hilfe im Ort haben die Geflohenen Halt gefunden

Über Polen schaffte sie es bis nach Schlatkow. „Meine Cousine ist mit Susanne Maeß befreundet und vermittelte. Ich war einmal in der Region, aber das ist schon lange her, noch zu DDR-Zeiten“, erzählt die Ukrainerin. Mit der Hilfe und Unterstützung der Gemeinde organisierte Maeß die Unterkunft, Verpflegung und Spenden für die Flüchtlinge. „Wir sind den Menschen unendlich dankbar, die uns so herzlich aufgenommen haben und uneigennützig helfen. Mein Herz ging auf, nach dem, was alles passiert ist, diese Menschlichkeit zu erleben und Schutz zu spüren – gibt uns Halt zurück“, betont Prokopowa.

Auch die Begegnung mit dem örtlichen Pastor sei für die Schwestern ein prägender Moment in der Zeit in Deutschland gewesen. „Der Segen war die Hoffnung, dass es weiter geht“. Nun möchten die Frauen schnell den Alltag aufnehmen und zurückgeben, was ihnen beschert wurde. „Wir wollen uns auf keinen Fall aushalten lassen, sondern mit anpacken, arbeiten, so wie es normal und üblich ist“, sagt sie. Und wieder einen Alltag finden.

Von Christin Assmann