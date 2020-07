MVs Dehoga-Präsident in Greifswald: Mit dieser Strategie machte er den Veranstaltern Mut

Greifswald

Rückenwind für die Veranstalter! Bei einem Treffen im Greifswalder Haus der Kultur macht Lars Schwarz, der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, am Mittwochnachmittag den Betroffenen Mut. Er möchte, dass den Clubbetreibern und Großveranstaltern etwas wiedergegeben wird, was ihnen durch den Corona-Lockdown genommen wurde – eine Perspektive.

„Es ist eine katastrophale Situation. Das Unbefriedigende daran ist, dass diese Branche keinerlei Perspektive hat“, sagt Lars Schwarz. „In der gleichen Situation befanden sich das Hotellerie- und Gastgewerbe auch. Die Lockerungen, die wir dort auf den Weg gebracht haben, müssen wir auch im Bereich der Veranstaltungen schaffen.“ Wie das gehen soll? Durch praktikable Schutzstandards, die es Clubs und Diskotheken ermöglicht, schrittweise zu öffnen.

Einheitliche Schutzstandards statt individuelle Konzepte

Ein Rückblick: Philipp Groß, Chef vom BT-Club und Haus der Kultur, sowie Tobias Lembke von BT-Events wollten nicht mehr tatenlos zusehen. Sie holten sich zahlreiche Veranstalter aus ganz Vorpommern ins Boot, schufen ein Konzept, das eine Open-Air Tanzveranstaltung ermöglichen sollte, traten an Politiker wie Wirtschaftsminister Harry Glawe und Staatssekretär Patrick Dahlemann heran. „Wir hatten das Gefühl, dass uns weiterhin nicht geholfen wird, obwohl ein Club nach dem anderen schließt“, erklärt Tobias Lembke.

Am runden Tisch erklärte Lars Schwarz gleich, was das Problem an den Konzepten wäre, die in den vergangenen Wochen auch von vielen anderen Veranstaltern in MV entwickelt wurden: „Jedes Konzept bezog sich nur auf den eigenen Blickwinkel.“ Die Branche sei allerdings um einiges vielfältiger, sagt er: „Wir haben kleine und große Veranstalter, die sowohl drinnen als auch draußen Events organisieren. Deswegen müssen wir Schutzstandards entwerfen, die sowohl kleine als auch große Betriebe mitnehmen, die praktikabel und auch sinnvoll sind“, so Schwarz.

Dazu gehöre selbstverständlich das Tragen von Masken oder das Desinfizieren der Hände. Von Tanzen mit Abstand oder markierten Tanzkreisen hielt der Präsident allerdings nichts: „Hygiene ist unser täglicher Job und den haben wir auch schon zuvor ordentlich gemacht. Es müssen Regeln aufgestellt werden, die eine Wiederaufnahme des Betriebs ermöglichen ohne einen immensen Mehraufwand oder steigende Kosten.“

Eröffnung der Clubs Mitte August

Aufgrund dessen arbeitet er als Mitglied der Arbeitsgruppe „Clubs und Diskotheken“ der Landesregierung daran, dass Veranstaltungen bereits Mitte August unter Auflagen stattfinden können. Weitere Vorgehensweisen sollen dann unter Beobachtung des Infektionsgeschehens 14-tägig getroffen werden. Clubbetreiber Philipp Groß würde das freuen: „Mit einer Erlaubnis von bis zu 200 Leuten ist vielleicht nicht den Großveranstaltern geholfen, aber für mich würde es schon viel bedeuten.“

Großveranstalter sind beispielsweise René Haupt mit seiner Veranstaltungsfirma Melody Events aus Wolgast oder Fabian Schwalbe von Soundproject aus Stralsund und Geschäftsführer der Eventfirma „Fest“. „So kleine Veranstaltungen lohnen sich für uns nicht. Wir reden da von einer Besucherzahl ab 5000 Personen und aufwärts, um wirtschaftlich arbeiten zu können“, sagt Fabian Schwalbe. Auch René Haupt bangt um seine Existenz: „Wir brauchen einen Zeitpunkt, an dem wir uns orientieren können. Ich habe etwas die Kraft verloren, weil es nichts Greifbares gibt“, sagt er.

Schrittweise zu Großveranstaltungen übergehen

Dass die geplante Taktik keinen sofortigen Ersatz für den Ausfall der Großveranstaltungen bietet, ist Lars Schwarz bewusst: „Dennoch müssen wir in kleinen Schritten immer mehr aufbauen, um nach einigen Monaten wieder Großveranstaltungen zu ermöglichen. Auch da geht es dann um Schutzstandards und um individuelle Konzepte“, sagt er. Je eher man mit kleinen Schritten beginne, umso eher käme irgendein Schritt, der auch für die großen Veranstalter wieder wirtschaftlich wäre.

Von Lena-Marie Walter