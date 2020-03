Greifswald

Große Unruhe in Sachen Coronavirus unter Schülern, Eltern und Lehrern des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums ( RBB) in Greifswald: Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche weilte ein 15-jähriges Mädchen, das nach einem monatelangen Aufenthalt in Hongkong am Tag zuvor heimgekehrt war, im Schulgebäude an der Siemensallee.

Dabei handelt es sich um die Tochter eines Berufsschullehrers. „Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass eine Schule die Schüler und Lehrer so in Gefahr bringen kann. Das ist unverantwortlich!“, heißt es in einem Schreiben besorgter Eltern an die OSTSEE-ZEITUNG. Sie fordern daher Aufklärung.

Eltern appellieren an Verantwortung der Schule

In dem Brief informieren die Eltern darüber, dass das Mädchen „viele Monate in China bei ihrer Mutter war, die dort an einer Schule arbeitet“. Am Mittwoch sei sie zurückkehrt. Tags darauf habe der Lehrer, Herr R., seine Tochter mit zur Schule gebracht, „wo diese sich sogar im Unterricht aufgehalten hat, obwohl sie gar keine Schülerin dieser Schule ist“.

Warum und wieso? Völlig unklar. Die Eltern können nicht verstehen, dass die Leitung der Schule in Trägerschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald nichts dagegen unternommen habe. „Seit Wochen wird über die Gefährlichkeit von Corona berichtet und dann wird durch einen Lehrer und die Direktorin so unverantwortlich damit umgegangen.“

Schulleiterin: „Handeln ist Provokation “

Schulleiterin Cornelia Kropidlowski bestätigt den Vorfall. Die Tochter sei laut ihrer Information am Mittwoch aus Hongkong, der Sonderverwaltungszone im südöstlichen China, zurückgekehrt. „Ich bin über den Kollegen sehr verärgert, weil er den Schulfrieden gefährdet. Ich empfinde sein Handeln als Provokation und habe ihm deshalb eine Ermahnung erteilt“, sagt Kropidlowski auf OZ-Anfrage.

Eine Ermahnung gilt als mildere Form einer Abmahnung. Sie selbst habe vorher keine Kenntnis von der Absicht des Kollegen erlangt, dass er seine Tochter in die Schule mitbringen wolle, sondern erst am Donnerstag von dem Fakt erfahren. „Ich habe ihn darüber informiert, dass er das zu unterlassen habe, doch er hat es ignoriert“, sagt die Schulleiterin. Die Tochter war am Freitag erneut in der Beruflichen Bildungseinrichtung, die allein am Standort Siemensallee über 1000 Berufsschüler und Fachgymnasiasten zählt.

Lehrer bezieht keine Stellung

Der betreffende Lehrer, der in verantwortlicher Position am Fachgymnasium des Bildungszentrums tätig ist, will auf Anfrage nicht selbst Stellung zu der Geschichte nehmen. Laut OZ-Informationen wurde seine Tochter noch vor der Abreise auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus negativ getestet. Der Pädagoge wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Als Angestellter dürfe er sich gegenüber der Presse nicht äußern, begründete er seine Haltung.

Hongkong im Ausnahmezustand

Die Stadt Hongkong mit ihren 7,4 Millionen Einwohnern befindet sich laut internationalen Medien seit Wochen im Ausnahmezustand. Die South China Morning Post berichtete mit Stand vom 2. März von 100 Infizierten in der Metropole. Wie das Auswärtige Amt der Bundesregierung zudem informiert, hat die Regierung von Hongkong weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus ergriffen, dazu zähle die Beschränkung des Personenverkehrs aus Festlandchina sowie die Schließung von öffentlichen Einrichtungen.

Mädchen hat Hauptwohnsitz in Honkong

Auch Schulen sind seit Wochen geschlossen, weshalb offensichtlich auch die Tochter des Greifswalder Berufsschullehrers nach Deutschland reiste. Sie soll in Hongkong ihren Hauptwohnsitz haben.

Die Ausreise war möglich, da der internationale Flughafen in Hongkong weiterhin geöffnet ist. Allerdings haben laut Auswärtigem Amt mehrere internationale Fluglinien den Verkehr eingestellt. „Einige Staaten haben zudem Einreisebeschränkungen für aus Hongkong kommende Fluggäste erlassen“, heißt es auf der Internetseite.

Von Petra Hase