Schmoldow

Gegen 18.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem Acker kurz vor Schmoldow an der Straße nach Bandelin gerufen. Flammen schlugen aus einem Mähdrescher der Marke New Holland. Er war bei Drescharbeiten aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Der Maschinist konnte die Fahrerkabine rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

33 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dargezin, Owstin, Lüssow, Bandelin und Gützkow waren schnell vor Ort und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der Mähdrescher komplett ausbrannte. „Wir haben 6000 Liter Wasser zum Löschen eingesetzt“, berichtete Einsatzleiter Philipp Folgmann. Schaum wurde ebenfalls eingesetzt und um ein Übergreifen der Flammen auf das reife Getreide zu verhindern, grubberte der Landwirt sofort die Ackerfläche um den Brandort herum. Dadurch war der Schaden sehr begrenzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 350.000 Euro geschätzt.

Eckhard Oberdörfer