Mahnfeuer der Landwirte in Kemnitz

Kemnitz

Mit einem weithin sichtbaren Mahnfeuer protestierten Landwirte aus Kemnitz und Umgebung am Sonnabend erneut gegen das aktuelle Agrarpaket der Bundesregierung. Die Stimmung unter den Landwirten und ihren Mitarbeitern, die sich auf dem Gelände des Milchviehbetriebes Augustin versammelt hatten, war gedrückt, denn für sie gehen die Vorstellungen der Politik derzeit in eine völlig falsche Richtung: Viele gute Ansätze für ein sinnvolles Miteinander von Naturschutz und Landwirtschaft würden ausgehebelt, heißt es.

Bauern fürchten um ihre Existenz

Die geplanten Verbote und Auflagen gefährdeten nicht nur die Existenz vieler Betriebe, sondern auch die Entwicklung des ländlichen Raums. Nachhaltiger Natur- und Klimaschutz gehe nur zusammen mit der Landwirtschaft. Daher forderten die Bauern am Sonnabend erneut ein Mitspracherecht. Mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung wollen sie an der Ausgestaltung einer zukunftsfähigen Agrar- und Umweltpolitik beteiligt werden. Unter dem Motto „Redet mit uns“ fand die Aktion der Initiative „Land schafft Verbindung“ an vielen Orten im Land statt.

Von OZ