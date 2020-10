Mahnwache gegen Rechtsextremismus vor Greifswalder Burschenschaft

Greifswald

Rund 150 Teilnehmer versammelten sich am Samstagabend vor dem Gebäude der Burschenschaft „Markomannia Aachen Greifswald“, um gegen Rechtsextremismus und dessen Verbreitung zu demonstrieren. Anlass für den Protest, zu dem das Bündnis „ Greifswald für alle“ aufgerufen hatte, war der Auftritt des Brandenburger AfD-Politikers Hans-Christoph Berndt, der über „metapolitische Arbeit“ und den Verein „Zukunft Heimat“ referierte, in dem er Vorsitzender ist. Der Verein organisiert Demonstrationen gegen den Zuzug von Flüchtlingen und anderen Ausländern und wird vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuft. Auch die Burschenschaft ist bereits in Visier des Verfassungsschutzes geraten, das Innenministerium hatte im Februar einen entsprechenden Bericht des NDR bestätigt.

„Sobald die Menschenwürde verletzt wird, ist Schluss“

„Die spezielle Gefahr sehen wir hier in der weiteren Vernetzung und dem Ausbau rechter Strukturen“, so Kassandra Engel, die auf der Veranstaltung sprach. „So können Strategien ausgearbeitet oder verbreitet werden, wie man das Gedankengut in die Zivilgesellschaft einbringt. Man kennt das Beispielsweise von den Identitären, bei denen dann Handreichungen für das Verhalten in sozialen Medien ausgegeben werden.“ Ein Gespräch mit den Burschen habe es nicht gegeben und sei auch nicht geplant. „Man sagt ja immer eine Demokratie muss viel aushalten, aber nicht Argumente, die demokratiefeindlich und menschenverachtend sind“, so Engel. „Sobald die Menschenwürde verletzt wird, ist Schluss, finde ich. Das ist bei dieser Burschenschaft nicht nur beim Verhalten gegenüber Flüchtlingen, sondern auch gegenüber Homosexuellen und Frauen der Fall.“

Fotos der Teilnehmer der Veranstaltung

Von der Burschenschaft gab es keine Stellungnahme zum Auftritt des rechtextremistischen Politikers. Bereits im Februar war es zu einer Mahnwache vor dem Verbindungshaus gekommen, damals war Markus Sellner, der Sprecher der Identitären Bewegung aus Österreich vor Ort. Damals hatten sich Gäste des Vortrags beschwert, sie seien von den Demonstranten bespuckt worden und beim Betreten des Gebäudes seien Aufnahmen gemacht worden. Zwar blieb das bespucken dieses Mal aus, ein Mann machte aber Fotos von den Personen, die das Haus betraten. Er sei freier Journalist und fotografiere die Veranstaltung, sagte er. Seinen Namen wollte er nicht nennen.

Von Anne Ziebarth