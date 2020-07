Mahnwache nach Schweinekopf-Fund in Greifswald: Solidarität mit islamischer Gemeinde

Greifswald

Rund 150 Menschen kamen am Freitagabend zusammen, um bei einer Mahnwache vor dem islamischen Kulturverein ihre Solidarität zu demonstrieren. Hier hatten Unbekannte am vergangenen Wochenende einen abgetrennten Schweinekopf abgelegt, offensichtlich um die dort betenden Gläubigen zu beleidigen und zu ängstigen.

Die Stimmung auf der Veranstaltung war entschlossen. „Wir werden uns nicht von unserem Weg des friedlichen Zusammenlebens abbringen lassen“, sagte etwa der Vereinsvorsitzende Mohammad Alkilzy. „Wir begegnen Hass mit Liebe. Das Ziel Demokratie und Freiheit ist nicht selbstverständlich. Wir reichen unsere Hand für ein gemeinschaftliches Miteinander.“

„Wir wollen keinen Hass in Greifswald “

Der Integrationsbeauftragte des Landkreises, Ibrahim Al Najjar war sichtlich gerührt über die hohe Teilnehmerzahl. Trotzdem wählte er kritische Worte. „Wir müssen uns fragen, wo geht Deutschland hin?“, sagte er. „Wir müssen mit vereinten Kräften gegen Ausgrenzung und Hass gegen Minderheiten vorgehen. Wir brauchen den Schulterschluss von Juden, Christen und Muslimen, von Nichtgläubigen. Von allen Menschen!“

Auch weitere Vertreter der Greifswalder Bürgerschaft waren gekommen und griffen zum Mikro, so zum Beispiel Kira Wisnewski von den Grünen, die betonte, „ Greifswald sind wir alle und Greifswald ist bunt und weltoffen. Das lassen wir uns nicht kaputtmachen“. Mignon Schwenke von den Linken thematisierte in ihrem Beitrag auch die Rolle der Rechtspopulisten und hob hervor, dass solche Probleme auch in Institutionen wie der Polizei eine Rolle spielten.

Anna Katharina Kassautzki, Kreisvorsitzende der Jusos, betonte die Notwendigkeit, zukünftig auch zu handeln. „Ich will nicht, dass wir nur betroffen sind“, sagte sie. „Wir müssen uns überlegen, was wir tun können, um dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert.“ Auch Egbert Liskow, Bürgerschaftspräsident, war bei der Mahnwache dabei. „Ich bin gern gekommen, auch als Vertreter der CDU, um zu zeigen, dass wir den Anschlag genauso missbilligen wie die anderen Parteien“, sagte er. „Wir wollen keinen Hass, sondern ein friedliches Leben zusammen in Greifswald.“

Von Anne Ziebarth