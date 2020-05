Mai-Demo in Greifswald mit großem Polizeiaufgebot

Greifswald

Die traditionelle Maikundgebung der Arbeitnehmerorganisationen fiel in Greifswald wie überall aus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund beugte sich der Corona-Pandemie und zelebrierte den 1. Mai rein virtuell mit einem Livestream aus Berlin mit politischen Reden, Comedy sowie Musik. Anders eine Reihe linksalternativer Gruppen, die den Tag für eine Versammlung am Südbahnhof mit anschließendem Marsch durch Schönwalde I und II bis zur Innenstadt nutzten. Ihr Motto: „ Maifeiertag ist auch #TagderUnsichtbarenArbeit: Für die Sicherheit der unbezahlten #Carearbeit. #CareRevolution #1Mai #1mHGW #FridaysForGrundrechte“. Rund 200 zumeist junge Leute nahmen daran teil und wurden über Stunden von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Gunnar Mächler, Leiter der Polizeiinspektion Anklam, sprach von 160 Beamten im Einsatz. Am Ende blieb alles friedlich.

1. Mai Demo Greifswald 2020 vom Südbahnhof. Quelle: HGW

Anzeige

„Wir wollen an diesem klassischen Arbeiterkampftag auf die Rechte der Arbeitnehmer aufmerksam machen, auf faire Entlohnung“, so Demosprecher Luca Kruczynski. Die öffentliche Daseinsvorsorge solle Bedürfnisse befriedigen, nicht Profite erwirtschaften. Mobilität, Gesundheit, Wohnungen und die Versorgung mit Energie, Lebensmitteln und Informationen seien Bereiche, die für ein menschenwürdiges Leben notwendig seien und deshalb nicht in die Hände derer gehörten, die damit Profite machen wollen.

Weitere OZ+ Artikel

Solidarität im Alltag leben

Ein Vertreter der Antifa-Gruppe Defiant erinnerte an die deutsche Geschichte, an wirtschaftliche Ungerechtigkeiten nach der Wiedervereinigung, und sagte: „Wir müssen wieder anfangen uns zu organisieren. Wieder anfangen, die Solidarität im Alltag zu leben. Wieder anfangen, mit unseren Nachbarn zu reden, hinzusehen und uns einzumischen, statt wie Zombies durch die Lange Straße und den Elisenpark zu rennen.“ Die Marktwirtschaft sei nicht alternativlos. „Es gibt kein Ende der Geschichte, schreiben wir sie gemeinsam weiter.“

Großes Polizeiaufgebot bei der Mai-Demo in Greifswald. Quelle: HGW

Vertreter der Gruppe „Antianti“ appellierten an alle, sich nicht dem Zwang zu beugen, „für die Arbeit immer und überall verfügbar zu sein. Das ist die zentrale und bekämpfenswerte Tendenz. Wir wollen das Unrecht von Ohnmacht, Ausbeutung und Entfremdung, das durch den Arbeitsvertrag verschleiert wird und uns immer noch tagtäglich widerfährt, abschaffen“, lautete eine Botschaft. Nach den Reden am Südbahnhof marschierte der Zug durch die Wohnviertel bis zum Platz der Freiheit. Der Kreis Vorpommern-Greifswald hatte die vor Wochen angemeldete Demo zunächst mit strikten Auflagen genehmigt, wollte dann jedoch kurzfristig ein Laufverbot durchsetzen. Deshalb haben die Initiatoren geklagt. Das Verwaltungsgericht Greifswald hat der Klage am Donnerstag stattgegeben.

Lesen Sie auch:

Trotz Corona: Greifswalder protestieren für Recht auf Versammlungsfreiheit

Verwaltungsgericht Schwerin lässt Demonstrationen zu

Von Petra Hase