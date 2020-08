Greifswald

Mit ihrer neugotischen Malerei ist die Fassade der Rats- und Universitätsbuchhandlung in der Langen Straße in Greifswald etwas ganz Besonderes. Dass sich dahinter ein gotisches Haus befindet, erhöht den Wert des Denkmals. Wie hoch der ist, das lässt sich auch daran ablesen, dass die Landesdenkmalpflege und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Geld für die dringend nötige Sanierung der Malerei von 1864 bereitstellen.

In jenem Jahr hat Buchhändler Ludwig Bamberg die gesamte Fassade entsprechend dem Zeitgeschmack so umgestalten lassen, wie sie sich bis heute präsentiert. Dass Ludwig Bamberg schon 1864 den Auftrag für die Fassadenmalerei gab, legt nahe, dass er wirtschaftlich sehr erfolgreich war und über ausreichend Mittel verfügte. Denn erst ein Jahr später wurde die Badische Anilin und Sodafabrik ( BASF) gegründet, die aus Steinkohlenteer künstliche und damit preiswertere Farbstoffe produzierte – eine Innovation von weltweiter Bedeutung. Sie war eine Grundlage dafür, dass 1860/70 die Fassaden der Häuser farbiger wurden.

Älteste Buchhandlung Greifswalds

Bamberg eröffnete in dem Haus Lange Straße 77 die älteste, noch am Standort befindliche Buchhandlung Greifswalds. Seine Familie war bis 1908 Eigentümer.

Der Putz bröckelt. Quelle: eob

Weil sich nach dem Auftreten erster Schäden vor neun Jahren Putzteile von dem Haus in der Langen Straße lösten, wurde eine Sicherung durch Drahtnetze vorgenommen. Der Handlungsbedarf ist inzwischen groß.

„Wir wollen den Giebel sanieren“, sagt Matthias Marissal, Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter der Rats- und Universitätsbuchhandlung GmbH. Er folgte 2017 auf seinen Vater in dieser Funktion. In den Ruhestand gegangen ist auch die langjährige Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin Birgit Behl. Matthias Marissal führt mit seiner Frau auch die Buchhandlung am Rathaus in Hamburg.

Sanierungskosten betragen rund 130 000 Euro

Die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung betragen etwa 130 000 Euro. Grundlage dieser Zahl ist die Untersuchung durch einen Restaurator. Eine erste Schätzung vor drei Jahren ging noch von nur 15 000 Euro aus. Schon 2017 war der Zustand der Fassade sehr bedenklich. Aber Geld fehlte, die Geschäfte der Buchhandlung liefen damals schlecht. Zum Glück sei das heute anders. Trotz Corona-Krise liefen die Geschäfte recht gut, erzählt Matthias Marissal. Er hoffe, dass es so bleibe. Trotzdem sei es schwer, die Kosten für die Fassadenrettung zu tragen. Der Buchhändler hofft auf Spenden von Bürgern auf das Konto bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für das Haus, die bisher 15 000 Euro für die Sanierung zur Verfügung stellt. Die Landesdenkmalpflege gibt 62 500 Euro. „Wir hoffen, dass wir mit der Sanierung im Oktober beginnen können“, so der Buchhändler.

Die Ursachen für die bröcklige Fassade sind vielfältig. Der jetzige Putz stammt aus der Zeit einer kompletten, aber detailgetreuen Erneuerung während einer Restaurierung in den 1970er Jahren. Bei der letzten Sanierung 1994/95 wurde dieser belassen, so Marissal. Aber offenbar existiert ein winziger Zwischenraum zwischen der barocken Fassade und dem Putz. 2010/11 gab es einen strengen Winter mit Tauwetter und dann wieder Dauerfrost. Wieder aufgetautes Eis auf dem Dach suchte sich in dem Zwischenraum einen Weg nach unten und verstärkte die Lösung des Putzes. Zu den Problemen tragen ferner verrostete Nägel bei.

Reste der Deckenbemalung noch erhalten

Buchhändler Matthias Marissal schätzt die Arbeit in einem so hochrangigen Denkmal, auch wenn nicht jede Wand gerade ist. Zu einem Büro im Obergeschoss geht er auf einer über 200 Jahre alten Treppe. Immerhin stammt laut einer dendrochronologischen Untersuchung das Dachwerk des Kaufmannshauses schon von 1307/8. Der Seitenflügel zum Hof, der Kemladen, stammt wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Kemladen ist der Wohnbereich der Hausbesitzer. Das vor knapp 20 Jahren erneuerte Ensemble lässt sich gut von der Lappstraße bewundern. Reste der Bemalung der Decke der Stube des Wohnbereichs sind noch erhalten.

Auch die barocke Tür ist ein Hingucker

Laut dem Kunsthistoriker Felix Schönrock erfolgte 1770/80 eine grundlegende Erneuerung des Vorderhauses an der Langen Straße. Erst damals wurde durch die Absenkung der Dielendecke der Ausbau des Obergeschosses in seiner heutigen Gestalt möglich. Es wurde höher und konnte vielfältiger genutzt werden. Zuvor diente dieser Bereich nur als Lager. Auch der untere Teil der erhaltenen Haustür zur Langen Straße, wie die Fassadenmalerei dank des Dekors ein Hingucker, wurde seinerzeit eingebaut.

SpendenkontoIBAN: DE71 500 400 500 400 500 400, Verwendungszweck Rats- und Universitätsbuchhandlung Greifswald

Von Eckhard Oberdörfer