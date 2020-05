Malerfirma Zillmann aus Lühmannsdorf feiert 30-jähriges Jubiläum

Lühmannsdorf

Das Jubiläum war geplant: Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Malerfirma Zillmann aus Lühmannsdorf am 1. Mai wollte Seniorchef Lothar nebst Gattin Marlis die ganze Mannschaft in einen Bus verfrachten und für ein verlängertes Wochenende nach Dresden fahren. Doch dann kam die Corona-Pandemie.

Die Fahrt ist nun ins nächste Jahr verschoben. Doch so ganz ohne kleine Feier wollte Lothar Zillmann (66) das 30-jährige Bestehen des Unternehmens dann doch nicht vorüberziehen lassen. Also musste eine gute Idee her: Und so machten sich sein Sohn Christoph (43), der seit einem Jahr die Firma führt, und Vater Lothar am 30. April frühmorgens als Frühstückslieferanten auf den Weg.

Alle Mitarbeiter, egal ob gerade auf einer Baustelle tätig oder wegen der Kinderbetreuung zu Hause, bekamen einen liebevoll bestückten Frühstückskarton mit belegten Brötchen, Würstchen, Bouletten und Hühnerbein. Das allein reichte schon, um auch am Mittag noch satt zu werden. Außerdem erhielt jeder noch eine Flasche Saft und eine Flasche Sekt – damit er am Abend mit der Familie auf das Firmenjubiläum anstoßen konnte.

Überraschung auf der Baustelle in Karlshagen

Das Tolle daran: Die Frühstückskartons wurden im Lühmannsdorfer Einkaufsmarkt fertiggemacht. Dort freute man sich über den Großauftrag, denn immerhin zählt die Malerfirma 20 Beschäftigte. Und da wegen Corona der tägliche Mittagsimbiss im Markt für längere Zeit entfällt, kam Lothar und Marlis Zillmanns Idee wie gerufen.

Alle Mitarbeiter der Lühmannsdorfer Malerfirma Zillmann bekamen am 30. April anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums ein leckeres Frühstück. Quelle: Cornelia Meerkatz

Mit ihrem Frühstücksservice landeten die Zillmänner einen Volltreffer. Daniel Heine, der mit Christoph Zillmann einst gelernt hat und der Firma seit 27 Jahren die Treue hält, wurde auf einer Baustelle in Karlshagen aufgesucht. Er machte große Augen, als der Chef persönlich vorgefahren kam und das leckere Frühstück übergab. „Das wird mir besonders gut schmecken, denn ich fühle mich im Unternehmen sehr wohl“, sagte er.

Matthias Walter, der wegen der Corona-Krise die Kinder hüten muss, da seine Frau in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, ahnte nichts, als er in Mahlzow vor die Tür seines Hauses kam. Er freute sich riesig über die Überraschung. „Das macht unsere Firma aus, wie sind wie eine Familie“, betonte der Maler, der seit 17 Jahren dabei ist.

Viele langjährige Mitarbeiter

„Wir haben viele Mitarbeiter, die uns schon sehr lange die Treue halten“, berichtet Lothar Zillmann. Das ist kein Wunder, stimmt doch das Klima im Betrieb. So gibt es zweimal jährlich eine Feier für alle, auch die Lehrlinge und die Rentner werden eingeladen. Das motiviert natürlich. Gerade wird eine Café-Lounge gebaut – ein Aufenthaltsraum fürs Frühstück, wo auch ein moderner Kaffeeautomat stehen wird und in dem auch Teambesprechungen vor den Einsätzen stattfinden.

Die Malerfirma Zillmann aus Lühmannsdorf feierte am 1. Mai ihr 30-jähriges Bestehen. Marlis und Lothar Zillmann stießen darauf mit Sekt an. Quelle: Cornelia Meerkatz

Doch nicht nur die Mitarbeiter, auch die Kunden sind anhänglich. „Wir haben viele langjährige Auftraggeber – Besitzer von Hotels, Ferienwohnungen. Wir arbeiten auch für Werften und die öffentliche Hand. Und wir haben einen großen Stamm an Privatkunden, die in regelmäßigen Abständen ihre Wohnungen von uns verschönern lassen“, sagt Lothar Zillmann.

Treue Kunden

Gerade die Treue der Kunden sei ein großer Vertrauensbeweis für die Qualität der ausgeführten Arbeit. „Das ist das Schöne an einem Handwerksberuf. Wir sehen jeden Abend, was wir geleistet haben. Das schafft eine große Zufriedenheit“, weiß Christoph Zillmann.

Geschäftsführer Christoph Zillmann überbringt seinem Mitarbeiter Matthias Walter zu Hause das Frühstück. Quelle: Cornelia Meerkatz

Lehrlingsausbildung immer dabei

Zudem werde streng darauf geachtet, dass es zwischen den Mitarbeitern immer auch menschlich passe und dass ständig neue, junge Kollegen nachkommen. „Sonst hätten wir uns wohl nicht so lange am Markt gehalten“, ist auch Marlis Zillmann überzeugt.

Der Malerbetrieb, der Aufträge zwischen Ahlbeck und Peenemünde, Wolgast und Greifwald und im Raum Anklam zu erledigen hat, bildet zudem seit vielen Jahren Lehrlinge aus. „Auch in diesem Jahr gibt es einen Ausbildungsplatz und wir haben schon reichlich Bewerbungen dafür“, sagt der Seniorchef.

Sponsor für zahlreiche Vereine

Von ihrem wirtschaftlichen Erfolg geben die Zillmanns reichlich an die Gesellschaft zurück: Seit Jahren unterstützen sie finanziell die Lühmannsdorfer Feuerwehr und den Greifswalder Kinderkrebsverein. Gesponsert werden auch die Wolgaster Judokas und Tischtennisspieler, die Fußballer aus Anklam und Kröslin sowie die Handballer aus Ahlbeck.

„Es ist uns ein großes Bedürfnis, auf diese Weise den Nachwuchs zu fördern und Dankeschön für das Vertrauen zu sagen, das uns entgegengebracht wird“, erläutern dazu Lothar Zillmann und sein Sohn Christoph.

Von Cornelia Meerkatz