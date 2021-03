Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald sorgt weiter für Diskussionen: Neben mehreren Wissenschaftlern aus MV hat sich nun eine Rostocker IT-Firma die Zahlen angesehen. Ihr Ergebnis: In keinem anderen Kreis ergeben sich durch den Meldeverzug so große Abweichungen wie hier. Die Fraktionen fordern Aufklärung. Der Kreis schweigt.