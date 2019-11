Greifswald

Die Polizei hat in Greifswald einen Mann gefasst, der am Sonnabend gegen 20.50 Uhr Material von einer Baustelle am Greifswalder Hansering gestohlen haben soll. Eine Bürgerin hatte den 40-Jährigen dabei beobachtet, wie er mehrere Pakete von der Baustelle holte und in sein Auto lud. Die Zeugin beschrieb den Mann so gut, dass die Polizei den Halter des Wagens und dessen Adresse ausfindig machen konnte.

Durchsuchung brachte Dämmaterial zum Vorschein

Als Beamte das zur Anschrift gehörende Gelände durchsuchten, fanden sie dort Pakete mit Dämmmaterial und weiteren Baustoffen, die von der Baustelle am Hansering stammten. Der Wert des entwendeten Baumaterials wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Gegen den 40-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Von Thomas Pult