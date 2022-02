Mannhagen: Deshalb muss das Moor entkusselt werden

Mannhagen

Entkusseln für den Naturschutz und zur ungestörten Wildnisentwicklung im Mannhagener Moor zwischen Greifswald und Stralsund. Ehrenamtlicher Arbeitseinsatz am Samstag, dem 12. Februar 2022 von 9 bis 13 Uhr. Die Succow-Stiftung hofft auf tatkräftige Unterstützung.

Haben Sie schon mal entkusselt? Durch die Entwässerung des Mannhagener Moores ist dort reichlich junges Gehölz aufgewachsen. Dieses muss in entwässerten Regenmooren in regelmäßigen Abständen geschnitten oder entfernt werden, um die dort vorkommenden lichtbedürftigen Arten wie Wollgras, Sonnentau oder den seltenen Hochmoor-Perlmuttfalter zu erhalten. Und deswegen lädt die Michael Succow-Stiftung freiwillige Helfer und Helferinnen am Sonnabend, dem 12. Februar, zum Entkusseln, also zum Arbeitseinsatz, in das Naturschutzgebiet zwischen Greifswald und Stralsund in die Nähe von Mannhagen und Miltzow ein.

Erlebnis auch per App möglich

Treffpunkt um 9 Uhr ist der Eingang zum dortigen Naturschutzgebiet. Wetterfeste und warme Kleidung, Gummistiefel und Handschuhe sind nötige Ausrüstung. Wer kann, bringt Rosen- und Heckenscheren mit. Zur Stärkung gibt es für alle engagierten Helfer warme Suppe und Getränke und in einer Führung durch das Moor erfährt man allerhand Wissenswertes. Der Einsatz ist bis 13 Uhr geplant. Die Succow-Stiftung hofft auf tatkräftige Unterstützung.

Anmeldungen zum Arbeitseinsatz nimmt Carl Barnick per E-Mail an carl.barnick@succow-stiftung.de bis zum 10. Februar entgegen. Von Greifswald und Stralsund aus ist es möglich, mit dem Zug nach Miltzow zu fahren und anschließend zu Fuß zum Moor zu wandern.

Die Arbeitseinsätze im Mannhagener Moor, einer Fläche in Verantwortung der Succow Stiftung, tragen dazu bei, das Moor zu einem intakten Biotop zu entwickeln. Erleben lässt sich das Mannhagener Moor vor Ort oder zuhause auch mit der kostenfreien App Echt:Natur.

Von aj