Griebenow/Bassendorf

Regional, nachhaltig und lecker soll es in der Griebenower Genussmanufaktur auch in der Adventszeit bleiben. Für die geschmackvolle Zeit haben die Eigentümer Daniel Bense und Christoph Gärtner neue Produkte ins Angebot aufgenommen. „Hier kann jeder auf den Geschmack kommen“, verspricht Bense lachend.

Gegen regionale Langeweile scheinen die Genusskünstler geeignete Rezepte gefunden zu haben. Angefangen bei den Fruchtaufstrichen, die durch Zusätze wie Aroniabeeren und Safran hervorstechen. Recht exotisch für die Region, aber: „Die Aroniabeeren haben keinen weiten Weg hinter sich und kommen aus Kühlungsborn. Die Mischung mit Apfel ist einer meiner Favoriten, das ergibt einen besonderen Geschmack“, weiß Bense.

Daneben steht eine Konfitüre aus Quitte mit Safran. „Alles kommt aus und rundherum unserer Region, bis auf den Safran. Aber es gab dieses Jahr so viele Quitten und die Farbe des Safrans passt so gut und ergänzt die Süße der Quitte, die dadurch anders hervorkommen kann. Tolle Kombi“, erklärt der Miteigentümer.

Weihnachtliches Highlight soll der Stollen im Glas werden

Neu in der Angebotsrunde der Griebenower Genussmanufaktur ist der Dinkelstollen im Glas. Nachhaltig ohne Plastik, gut zu verschenken, einfach zu transportieren, länger haltbar und gut portioniert seien die Vorteile des selbst gemachten gläsernen Weihnachtsgebäcks. Das Besondere erklärt Bäcker Gärtner: „Der Stollen könnte sonst nicht so gut durchziehen. Er würde schneller trocken werden. So, beim Backen im Glas, bleibt er besonders saftig“.

Auch wenn, von außen betrachtet, das Häubchen aus Puderzucker fehlt, soll das Weihnachtsgebäck trotzdem süß genug sein. „Das wurde im Rezept selbstverständlich mit eingerechnet und wird unter anderem mit Honig versüßt“, sagt Gärtner und verrät geheime Zutaten, wie Muskatblüte und in Amaretto eingelegte Rosinen. „Gerade als Adventsgrüße oder für das Weihnachtspaket eignet sich der Stollen. Bisher kommt er super an“, meint Bense. Der bereits etablierte Vorgänger Brownie im Glas wurde zur Adventszeit mit Lebkuchengewürz aufgepeppt.

Es darf auch mal ein Wein sein zum Stollen für die Genussmanufakteure Daniel, Gina und Christoph. Quelle: Christin Assmann

Passend zum Stollen empfiehlt der Moster-Meister: „Einen süßlichen Weißwein, das ist mir so eingefallen, weil es einem Dessert nahekommt und zu Weihnachten ist das ein richtiger Anlass für einen guten Wein.“ Wer sich geschmackvoll inspirieren lassen möchte – für diejenigen haben die Manufakturgründer unterschiedliche Angebote. „Die dreierlei Aufstrichauslese, die Weihnachtstüte und das größere Geschenkpaket. Online oder am langen Verkaufswochenende erhältlich“, sagt Bense. Von 11 bis 16 Uhr öffnet die Genussmanufaktur vom 17. bis 19. Dezember zusätzlich für ihre Kunden.

Über die Zukunftspläne können die beiden genussvollen Süderholzer noch nicht viel verraten. „Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr“, sagen sie einig. Nach den Feiertagen legen Bense und Gärtner eine kurze Winterpause ein.

Alexander Becker bietet Entenleberwurst zum Weihnachtsfest

Zwischen Weihnachten und dem Federvieh besteht für viele eine enge Verbindung. Neben der frischen Ente können bei der Lebensmittelmanufaktur „Vorsicht Geschmack“ in Bassendorf weitere Alternativen gefunden werden. „Zum Beispiel die Entenleberwurst, selbst gemacht und ohne Schweinefleischanteil, passt zum Weihnachtsfest“, erzählt Eigentümer Alexander Becker. Auch die geräucherte Entenbrust sollte in diesem Zusammenhang eine gute Ergänzung sein. „Frisch geräuchert zum schnellen Verzehr oder als besondere Zutat. Die gibt es woanders nicht so“, so Becker weiter.

Für´s fleischliche Wohl hat Alexander Becker entliche Angebote aus der Basendorfer Lebensmittelmanufaktur "Vorsicht Geschmack". Quelle: Christin Assmann

Als weihnachtliche Wurst könnte die Grützwurst mit Rosinen bezeichnet werden. Denn: „Zimt, Ingwer, Zucker, Salz und Pfeffer sind mit dabei. Mit Kartoffelpüree zum Beispiel ergibt das ein rundes Geschmacksbild, wobei alle Geschmacksrezeptoren gleichmäßig bedient werden“, erklärt Becker. Auch der Bassendorfer Manufakteur hat dreierlei Geschenksets zum großen Fest. „Für Beschenkte weiter weg oder zum Probieren eigenen sich die Sets. Zum Fest gehört ordentliches Essen und da wollen die Kunden gerne auch gute Produkte“, sagt der gelernte Koch. Auf dem Wochenmarkt in Wolgast, Stralsund und Warnemünde oder im Dorfladen in Bassendorf können Kunden noch in den fleischlichen Genuss kommen.

Von Christin Assmann