Marie aus Stralsund eröffnet Geburtenreigen in Greifswald

An der Greifswalder Unimedizin sind in der Woche vom 17. bis 23. Februar elf Mädchen und Jungen geboren worden. Vier von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

In Stralsund wächst Marie auf. Sie wurde am 17. Februar 2020 um 4.51 Uhr im Uniklinikum geboren, 3250 Gramm (g) schwer und 51 Zentimeter (cm) groß.

Hallo hieß es am 19. Februar für die Neuenkirchenerin Karla. Um 18.40 Uhr war sie da, 3110 g schwer und 50 cm groß.

Nina Derkow wurde am 20. Februar 2020 um 18 Uhr im Greifswalder Uniklinikum begrüßt. Ihre Maße: 3910 g und 50 cm. Zu Hause ist Nina in Greifswald.

Am 21. Februar kam der Greifswalder Patrick Andrej um 5.05 Uhr im Uniklinikum zur Welt. Er wog 3050 g und maß 45 cm.

Bereits am 16. Februar kam um 13.34 Uhr Klara Jarmolowicz auf die Welt. Sie wog 3610 g und maß 51 cm. Zu Hause ist Klara in Greifswald.

Trio in Anklam geboren

Drei neue Erdenbürger erblickten in der vergangenen Woche in der Ameos-Klinik Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) das Licht der Welt. Den Auftakt machte Ben Konopka. Er wurde am 17. Februar um 15.05 Uhr geboren. Er wog 2850 g und maß 48 cm. Zu Hause ist Ben in Ueckermünde.

Emma Sofie Herrmann aus Anklam feiert künftig am 19. Februar Geburtstag. Sie kam um 8.15 Uhr auf die Welt, mit 3280 g und 50 cm.

In Ueckermünde stieß man am 20. Februar auf die Ankunft von Niko John an. 4650 g und 56 cm waren die Maße des Jungen. Um 8.37 Uhr war der kleine Niko da.

Allen frischgebackenen Müttern und Vätern, auch jenen, deren Nachwuchs nicht namentlich genannt werden soll, unseren herzlichen Glückwunsch!

