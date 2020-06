Marie le Claire verlässt Unimedizin Greifswald

Greifswald

Marie le Claire, Kaufmännischer Vorstand der Universitätsmedizin Greifswald, verlässt zum Jahresende das Klinikum. Wie sie in einer Erklärung betont, sei der Entschluss dazu aus rein persönlichen Gründen gefallen. Die Wirtschaftsingenieurin nahm den Posten Anfang 2016 ein. Damals steckte das Haus erheblich in roten Zahlen. Das Jahr 2015 markierte den Tiefpunkt, es hatte mit einem Minus von über 14,3 Millionen Euro geendet. Le Claire trat an, um die Unimedizin, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wieder in sicheres Fahrwasser zu bringen.

Die Entscheidung, Greifswald demnächst zu verlassen, sei ihr nicht leicht gefallen, die gebürtige Hamburgerin. „Denn natürlich ist mir die Unimedizin sehr ans Herz gewachsen. Ich arbeite wirklich gerne hier, auch weil ich hier beeindruckende Menschen kennengelernt habe“, sagt die 38-Jährige und fügt hinzu: „Wenn ich alleine an die vergangenen drei Monate denke, in denen wir das Haus wegen der Corona-Pandemie komplett auf links gekrempelt haben, steht fest: Die Unimedizin kann mit gutem Recht stolz sein auf das, was sie leistet.“ Das gelte auch für die harte Arbeit der vergangenen Jahre: Nach einer sehr schwierigen Zeit sei es gemeinsam gelungen, das Haus wieder auf grundsolide Beine zu stellen und den hohen medizinischen Standard zu halten.“

Sanierungsplan von Erfolg gekrönt

Bevor Marie le Claire in die Hansestadt kam, arbeitete sie an der Berliner Charité, war dort bereits mit 28 Jahren Chefin des Klinikcontrollings. In Greifswald trat sie 2016 die Nachfolge von Gunter Gotal und der Kommissarischen Kaufmännischen Vorständin Sylvia Langer an. Eine erste Analyse zeigte damals vielschichtige Ursachen für die tiefroten Zahlen. Gründe waren unter anderem rückläufige Erlöse aus Krankenhausleistungen, höhere Personalkosten nach den Tarifsteigerungen und zu hohe Aufwendungen beim medizinischen Bedarf. Vorstand und Aufsichtsrat gingen dann gemeinsam daran, einen strikten Sanierungsplan zu schmieden und diesen schließlich auch engmaschig zu kontrollieren. Mit Erfolg. Die Unimedizin erreichte 2018 erstmals wieder ein ausgeglichenes Ergebnis mit einem Plus von 500000 Euro. Eine große Rolle auf diesem Weg, so Le Claire damals, hätten auch Nachverhandlungen mit den Krankenkassen gespielt. Im Bereich der Fachambulanzen etwa war das Klinikum laut ihrer Aussage deutlich unterfinanziert.

Marie le Claire verlässt die Unimedizin übrigens ein Jahr vor dem vereinbarten Vertragsende. Am Freitag will sie das Jahresergebnis von 2019 vorstellen. 2018 machte das Haus einen Gesamtumsatz von rund 338 Millionen Euro.

Von Petra Hase