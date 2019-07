Greifswald

Tolle Stimmung, Super-Wetter, viele Besucher und zwei Pannen: Drei Tage feierte die Hansestadt in Greifswald-Wieck das Fischerfest mit maritimen Höhepunkten wie Ryckhangeln und Gaffelrigg, mit Konzerten, Feuerwerk und Karussells. Dann lief am Sonntagnachmittag die Schonerbrigg „Greif“ bei der Rückkehr von einer Ausflugstour rund 300 Meter vor dem Hafen auf Grund. An Bord waren neben den fünf Besatzungsmitgliedern rund 45 Gäste, die nach drei Stunden mit Booten der DLRG an Land gebracht wurden. Bereits am Samstag kollidierten vor der Hafeneinfahrt drei ältere Schiffe, die an der Gaffelrigg teilgenommen hatten, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei auf Nachfrage sagte. Bei dem Gaffelrigg-Unfall am Samstag seien geringe Schäden entstanden. Wie groß der Schaden an der „Greif“ ist, ist bislang offen. Das Flaggschiff der Hansestadt sollte noch am Abend in den Hafen geschleppt werden. „So ein Ereignis braucht man nicht zum Ende des Fischerfestes“ ärgerte sich Marlies Kummer vom Seesportzentrum Greif.

An Land lief beim maritimen Volksfest dagegen alles glatt. „Das Programm des Fischerfestes scheint gut angekommen zu sein“, zog Steffen Winckler, Leiter des Amtes für Bürgerservice und Brandschutz, eine erste Bilanz. Trotz der auf 3,50 Euro erhöhten Eintrittspreise kamen offenbar mehr Gäste.

Bei der Gaffelrigg fuhren rund 40 Traditionsschiffe sowie moderne Yachten durch die Klappbrücke Quelle: Martina Rathke

Die Organisatoren gehen davon aus, dass die Besucherzahlen der Vorjahre mit 50 000 Gäste erreicht, wenn nicht sogar übertroffen wurden. „Schon allein am Freitagabend wurden etwa 2100 Tickets mehr verkauft als sonst“, sagte Winckler. Endgültige Zahlen liegen erst in den kommenden Tagen vor.

Die Besucher, die die OZ auf dem Fischerfest traf, haben sich an den Eintrittspreisen nicht gestört. Stefanie und Thomas Müller aus Berlin gerieten mit ihren drei Kindern zufällig in das Fest. „Eigentlich wollten wir uns nur das Majuwi anschauen.“ Die zwei jüngsten Brüder Arthur (10) und Kasimir (6) genossen vor allem die Fahrt auf der Piratenrutsche. „Das ist richtig cool“, freute sich Arthur. Vater Thomas spendierte bei soviel Begeisterung gleich eine weitere Fahrt.

Kleine Verschnaufpause für Familie Börner aus Dresden. Kristin und die Töchter Eva (4) und Talina (8) machen es sich im Liegestuhl bequem. Quelle: Martina Rathke

Karin Sander aus Edeleben lobte das Ambiente, ebenso wie Familie Börner aus Dresden. „Das ist hier sehr maritim und friedlich“, sagte Holger Börner. „Wir haben bei Mare TV einen Bericht über das Fischerfest gesehen und gesagt, da müssen wir das nächste Mal hin. Es hat sich wirklich gelohnt.“ Besonders gefallen hat dem Dresdener das Ryckhangeln. Ursula Schultz aus Pasewalk kam mit ihren Freundinnen zur Gaffelrigg, um Schiffe zu gucken: „Wir wollten mal etwas ganz Besonderes erleben und wurden nicht enttäuscht.“

Fischer Martin Heiden (81) steht am Räucherofen. Quelle: Martina Rathke

Sie geben dem Fest den Namen: die Fischer. Seit einigen Jahren beteiligt sich die Fischereigenossenschaft in Wieck aktiv an der Gestaltung des Festes. Die Fischer räumten fünf Pellerhäuschen leer und funktionierten diese zu Fischbrötchen- und Bratfischverkaufsständen um. Fischer-Urgestein Martin Heiden bediente mit seinen 81 Jahren den Räucherofen, wo Flundern und der Duft von Buchenholz die Besucher anlockten. „Die Flundern haben wir selbst gefangen“, sagte Heiden. „Wir freuen uns, dass wir viel verkaufen können.“

3500 Besucher kamen allein zum Karat-Konzert Quelle: Martina Rathke

Die Ostrockband „Karat“ sorgte schon am Freitagabend für Gänsehaut-Feeling unter den 3500 Besuchern, von denen viele bei Liedern wie „Der blaue Planet“ und „Schwanenkönig“ in Jugenderinnerungen schwelgten. Tagsüber wurde die Bummelmeile zwischen Klappbrücke und Mole hauptsächlich mit maritimer Musik in familienfreundlicher Lautstärke beschallt. Am Abend hämmerten die Bässe. „Wir denken, dass der Versuch mehr maritimes Flair aufzunehmen, wahrgenommen wurde“, sagte Winckler.

Petra Hadlok auf ihrem Kinder-Karussell. Quelle: Martina Rathke

Viele Schausteller kommen schon seit Jahrzehnten, so auch der Betreiber des Break Dance, Roberto Groß. Wenn tagsüber auch Wagen frei blieben, füllte sich am Abend der Platz zwischen Autoscooter, Break Dance und Musikladen (eine Achterbahn) mit jungen Leuten, die die Kassen klingeln ließen. „Wir sind hier der Treff der Jugend“, sagte Groß über den Stellplatz auf dem Parkplatz auf der Eldenaer Seite. Der Fahrgeschäft-Betreiber ist mit dem Fischerfest zufrieden. „Der Standort ist gut. Wir kommen schon seit 25 Jahren.“ Auch Karussellbesitzerin Petra Hadlok zog eine positive Bilanz. Vor allem Kinder zwischen zwei und sechs Jahren drehten auf dem Karussell ihre Runden, das mit Feuerwehrauto, Einhorn und kleinen roten Flitzern bestückt war. „Das Fischerfest hat unter Schaustellern einen guten Ruf, Organisation und Werbung stimmen“, sagte die 67-Jährige.

Fischerfest Greifswald Quelle: Martina Rathke

Körbe, Stahltöpfe, Parfüms, Sonnenbrillen und Gemüseraspler: Manch einer fragte sich, was diese Stände auf dem Fischerfest zu suchen haben. Während einige Stände dank guter Standorte auch Umsatz brachten, herrschte bei den Verkäufern von Töpfen und Körben eher Flaute. „Es lief schon mal besser“, zeigte sich Natalia Wierzbicki unzufrieden, die geflochtene Körbe anbot. „Die Leute wollen offenbar nicht mit den Körben über das Festgelände bummeln.“ An den Getränkeständen herrschte dagegen Hochbetrieb. Besonders gut liefen Fassbrause, Bowle und Bier“, sagte Brigitte Berber. „Die Wärme spielte uns in die Hände.“

Über 30 Grad Celsius am Samstag: Die Folgen der Hitze beschäftigte die Helfer von DRK und Rettungsdienst. „Wir hatten einige Leute, die dehydriert waren und unsere Hilfe benötigten“, sagte ein Helfer. Bei flughafenähnlichen Wasserpreisen von 2,50 Euro pro 0,5 Liter hatten wohl einige Besucher zu wenig getrunken.

Heiko Meffert, Leiter des Polizeihauptreviers Greifswald Quelle: Martina Rathke

„Die Hilfeleistungen hielten sich aber im Rahmen“, so der technische Einsatzleiter Bertold Kuhr. Pro Schicht kümmerten sich neben dem Rettungsdienst etwa 25 Ehrenamtler von DRK, THW und ASB um diese Gäste. Auch die Polizei spricht von einem ruhigen Verlauf. „Das Fischerfest ist kein krimineller Schwerpunkt“, sagte Heiko Meffert, Leiter des Polizeihauptreviers Greifswald. Drei Körperverletzungsdelikte wurden aufgenommen – kleinere Prügeleien am Abend.

Martina Rathke