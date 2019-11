Markt in Wrangelsburg: Vorfreude ist die schönste Freude

Wrangelsburg

Engel, Sterne, Bücher und sogar Katzen! „Was man nicht alles aus Papier machen kann“, staunen die Hortkinder der Kita „Bummi“ aus Züssow beim Besuch der Papiermanufaktur in Wrangelsburg. Diese und andere weihnachtliche Dekoration können Besucher am kommenden Wochenende bestaunen. Am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr öffnet die Papiermanufaktur ihre Pforten und lädt zum traditionell ersten Weihnachtsmarkt der Saison – dem Vorfreudemarkt. Mit dabei sind Kunsthandwerker und Händler aus der Region, die so ziemlich alles von Seifen über Kräutertees bis hin zu Schreibgeräten oder Süßigkeiten im Angebot haben. Der Grund der frühen Weihnachtsstimmung ist übrigens ganz praktisch. „An allen anderen Wochenenden vor Weihnachten – ausgenommen natürlich Totensonntag - sind wir bereits auf anderen Märkten unterwegs“, sagt Papiermanufaktur-Leiterin Kristine Kautz. „Und die Besucher lieben den Termin im November.“

Von Anne Ziebarth